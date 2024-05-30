Steam забанил 20 тысяч геймеров из России и Беларуси

Steam начал жёстко пресекать нарушения правил пользователями, которые пытаются обойти региональные ограничения с помощью различных ухищрений, в том числе подменой IP-адреса и покупкой игр через промокоды и подарки. Популярность Helldivers 2 в сочетании с большим количеством геймеров, пытавшихся обойти ограничения на активацию этой игры в России и Беларуси, спровоцировала волну банов — примерно 20 000 учетных записей подверглись блокировке.
С февраля этого года российские и белорусские аккаунты Steam не могут активировать игры Sony. Это не помешало многим игрокам прибегнуть к различным способам приобретения игр Sony, включая свежую новинку Helldivers 2. Впрочем, не только российские и белорусские аккаунты подверглись репрессиям со стороны Steam, известно о нескольких случаях блокировки геймеров, которые получали игры в качестве подарков из других стран, а также о том, что были заблокированы аккаунты с подозрением на активацию «глобальных» ключей, купленных на сайтах реселлеров. При этом игрокам не выплачивается компенсация за купленные игры и контент в них.
Всё это в очередной раз подтверждает, то что Steam в любой момент может отнять у игроков то, на что они потратили свои деньги. Пользователям, которые считают, что их учетная запись была заблокирована безосновательно, следует связаться со службой поддержки для решения этого вопроса.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым