Steam забанил 20 тысяч геймеров из России и Беларуси

Александр


Steam начал жёстко пресекать нарушения правил пользователями, которые пытаются обойти региональные ограничения с помощью различных ухищрений, в том числе подменой IP-адреса и покупкой игр через промокоды и подарки. Популярность Helldivers 2 в сочетании с большим количеством геймеров, пытавшихся обойти ограничения на активацию этой игры в России и Беларуси, спровоцировала волну банов — примерно 20 000 учетных записей подверглись блокировке.

С февраля этого года российские и белорусские аккаунты Steam не могут активировать игры Sony. Это не помешало многим игрокам прибегнуть к различным способам приобретения игр Sony, включая свежую новинку Helldivers 2. Впрочем, не только российские и белорусские аккаунты подверглись репрессиям со стороны Steam, известно о нескольких случаях блокировки геймеров, которые получали игры в качестве подарков из других стран, а также о том, что были заблокированы аккаунты с подозрением на активацию «глобальных» ключей, купленных на сайтах реселлеров. При этом игрокам не выплачивается компенсация за купленные игры и контент в них.

Всё это в очередной раз подтверждает, то что Steam в любой момент может отнять у игроков то, на что они потратили свои деньги. Пользователям, которые считают, что их учетная запись была заблокирована безосновательно, следует связаться со службой поддержки для решения этого вопроса.

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Комментарии

+470
tomtom
Пора уже русским хакерам положить нафиг этих, как бы помягче, нехороших людей✌️
час назад в 22:19
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Pavel Nikiforov
+698
Pavel Nikiforov
Вроде бы цель любого бизнеса — заработок денег.
Какая в Ж разница как пользователь купил продукт если он принес тебе как предпринимателю деньги?!
Те маразм уже дошел до того, что деньги доя некоторых начали пахнуть?
час назад в 22:21
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