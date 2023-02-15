Странная Tomb Raider вышла на Android и iOS. Такой Лары Крофт еще не было

Артем
2023-02-15-na-smartfony-vyshla-i.jpg

Мобильная Tomb Raider Reloaded вышла из стадии тестирования и доступна для скачивания для всех владельцев смартфонов. Игра бесплатная, но содержит покупки за внутриигровую валюту. Для загрузки в российском регионе потребуется VPN-соединение.

Судя по релизному трейлеру, Tomb Raider Reloaded представляет собой аркадное приключение с элементами «рогалика» (Roguelike), что подразумевает случайную генерацию противников и формирование локаций. Героине предстоит преодолевать препятствия и волны противников, а вознаграждением станет валюта, за которую можно прокачать персонажа. В прочем, ускорить процесс можно, заплатив реальные деньги. На сколько важную роль в прохождении играет система доната, на данный момент не известно.

рывпрыкерн.jpg

Игра выполнена в мультяшной стилистике с видом сверху. Сражаться расхитительнице гробниц предстоит не с вооруженными бандитами, а динозаврами, мифическими чудовищами и другими обитателями затерянного мира. Скорее всего такой ход разработчики приняли для привлечения аудитории младшего возраста.

Скачать Tomb Raider Reloaded на Android

Скачать Tomb Raider Reloaded на iOS

К сожалению, игра не доступна для прямой загрузки в российском регионе и для доступа к ней придется использовать VPN-соединение.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Shazoo
Cсылки по теме:
Мемный шутер по «Острову сокровищ» вышел в Steam. Безудержное веселье за 18 рублей
Солдатик из «Пацанов» высмеял фанатов Hogwarts Legacy в новой рекламе Atomic Heart
Первую часть Fallout улучшили и перенесли на смартфоны. Как установить на Android или iOS?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+5039
tellurian
Пробовал разные впн, не доступна игра.
Нужна другая учетка.
2 часа назад в 17:42
#