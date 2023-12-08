The Game Awards 2023: собрали самые интересные игровые анонсы

Артем
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Состоялась десятая ежегодная церемония посвященная достижениям в области компьютерных игр. Помимо подведения итогов был анонсирован ряд новых и уже ожидаемых проектов.

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons

Переиздание приключения Юзефа Фареса, автора кооперативных приключений A Way Out и It Takes Two.


Дата выхода: 28 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

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Windblown

Кооперативный фэнтези-экшен с изометрическим видом от создателей Dead Cells.


Дата выхода: ранний доступ в 2024 году на ПК.

World of Goo 2

Продолжение физической головоломки 2008 года с липкими черными шариками в главных ролях.


Дата выхода: 2024 год.

Exodus

Студия Archetype Entertainment с бывшими сотрудниками Naughty Dog и BioWare в команде представили трейлер фантастической игры с Мэттью Макконахи в главной роли.


Дата выхода: неизвестно.

OD (Overdose) 

Смесь хоррора игры и фильма с использованием облачных технологий от Хидео Кодзимы. В разработке участвует автор фильмов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил. Издатель — Microsoft.


Дата выхода: неизвестно.

Black Myth Wukong

Зрелищнцй экшен в жанре Soulslike с эстетикой китайской мифологии.


Дата выхода: 20 августа на PS5, Xbox Series и ПК.

Blade

Arkane (Disonored, Deathloop) и Bethesda готовят однопользовательскую игру о марвеловском дампире в Париже. 


Дата выхода: неизвестно.

Jurassic Park: Survivals

Saber Interactive анонсировала сюжетное сингловое приключение по знаменитой кинофраншизе.


Дата выхода: неизвестно.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Ninja Theory продемонстрировали боевую систему одного из самых ожидаемых проектов на Xbox.


Дата выхода: неизвестно.

Ready or Not

Духовный наследник тактических сражений в духе SWAT 4 выходит из раннего доступа.


Дата выхода: 13 декабря.

Light No Fire

Новый проект от создателей No Man’s Sky. С бесконечной генерацией планеты, кооперативом, полетами и крафтингом. Выживать придется «в первом по-настоящему открытом мире».


Дата выхода: неизвестно.

Finals

Динамичный многопользовательский шутер от ветеранов Battlefield 3 и 4 с масштабной разрушаемостью окружения. Уже доступен бесплатно всем желающим на ПК и консолях.


На трансляции показали массу проектов от именитых разработчиков, таких как Sega и инди-студий. 

Полная версия The Game Awards 2023


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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
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tellurian
Победители Game Awards 2023:
• Super Mario Bros. Wonder — лучшая семейная игра.• Forza Motosport — награда в номинации «Инновации в доступности».• Контент-мейкер года — витубер Ironmouse.• Лучшая актёрская игра — Нил Ньюборн за роль Астариона из Baldur's Gate 3.• Лучшее повествование — Alan Wake 2.• Лучший экшн — Armored Core.• Лучший арт-дирекст — Alan Wake 2.• Лучшая мобильная игра — Honkai.• Лучшая VR/AR игра — Resident Evil: Village.
Победители Game Awards 2023 в разделе «Киберспорт»:• Лучшая киберспортивная игра — Valorant.• Лучший киберспортивный тренер — Кристин «Potter» Чи, Valorant.• Лучшая киберспортивная команда — JD Gaming, League of Legends.• Лучшее киберспортивное мероприятие — 2023 League of Legends World Championship.• Лучший киберспортсмен — Ли «Faker» Сан Хёк, League of Legends.
• Лучшая музыка — Final Fantasy XVI.• Лучшая независимая игра — Sea of Stars.• Лучшая поддержка сообщества — Baldur's Gate 3.• Лучший файтинг — Street Fighter 6.• Cамая ожидаемая игра 2024 года — Final Fantasy 7: Rebirth.Лучшая экшен-адвенчер игра — The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom• Лучшая RPG, Лучший Мультиплеер, Выбор игроков — BALDUR'S GATE 3.• Лучшая спортивная игра — Forza Motosport.• Лучшая стратегия — Pikmin 4.
29 минут назад
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