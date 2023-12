The Game Awards 2023: собрали самые интересные игровые анонсы

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons

Полная версия The Game Awards 2023

Состоялась десятая ежегодная церемония посвященная достижениям в области компьютерных игр. Помимо подведения итогов был анонсирован ряд новых и уже ожидаемых проектов.Переиздание приключения Юзефа Фареса, автора кооперативных приключений A Way Out и It Takes Two.28 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.Кооперативный фэнтези-экшен с изометрическим видом от создателей Dead Cells.ранний доступ в 2024 году на ПК.Продолжение физической головоломки 2008 года с липкими черными шариками в главных ролях.2024 год.Студия Archetype Entertainment с бывшими сотрудниками Naughty Dog и BioWare в команде представили трейлер фантастической игры с Мэттью Макконахи в главной роли.неизвестно.Смесь хоррора игры и фильма с использованием облачных технологий от Хидео Кодзимы. В разработке участвует автор фильмов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил. Издатель — Microsoft.неизвестно.Зрелищнцй экшен в жанре Soulslike с эстетикой китайской мифологии.20 августа на PS5, Xbox Series и ПК.Arkane (Disonored, Deathloop) и Bethesda готовят однопользовательскую игру о марвеловском дампире в Париже.неизвестно.Saber Interactive анонсировала сюжетное сингловое приключение по знаменитой кинофраншизе.неизвестно.Ninja Theory продемонстрировали боевую систему одного из самых ожидаемых проектов на Xbox.неизвестно.Духовный наследник тактических сражений в духе SWAT 4 выходит из раннего доступа.13 декабря.Новый проект от создателей No Man’s Sky. С бесконечной генерацией планеты, кооперативом, полетами и крафтингом. Выживать придется «в первом по-настоящему открытом мире».: неизвестно.Динамичный многопользовательский шутер от ветеранов Battlefield 3 и 4 с масштабной разрушаемостью окружения. Уже доступен бесплатно всем желающим на ПК и консолях.На трансляции показали массу проектов от именитых разработчиков, таких как Sega и инди-студий.