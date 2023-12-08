The Game Awards 2023: собрали самые интересные игровые анонсы

Состоялась десятая ежегодная церемония посвященная достижениям в области компьютерных игр. Помимо подведения итогов был анонсирован ряд новых и уже ожидаемых проектов.
Ремейк Brothers: A Tale of Two SonsПереиздание приключения Юзефа Фареса, автора кооперативных приключений A Way Out и It Takes Two.
Дата выхода: 28 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.
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WindblownКооперативный фэнтези-экшен с изометрическим видом от создателей Dead Cells.
Дата выхода: ранний доступ в 2024 году на ПК.
World of Goo 2Продолжение физической головоломки 2008 года с липкими черными шариками в главных ролях.
Дата выхода: 2024 год.
ExodusСтудия Archetype Entertainment с бывшими сотрудниками Naughty Dog и BioWare в команде представили трейлер фантастической игры с Мэттью Макконахи в главной роли.
Дата выхода: неизвестно.
OD (Overdose)Смесь хоррора игры и фильма с использованием облачных технологий от Хидео Кодзимы. В разработке участвует автор фильмов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил. Издатель — Microsoft.
Дата выхода: неизвестно.
Black Myth WukongЗрелищнцй экшен в жанре Soulslike с эстетикой китайской мифологии.
Дата выхода: 20 августа на PS5, Xbox Series и ПК.
BladeArkane (Disonored, Deathloop) и Bethesda готовят однопользовательскую игру о марвеловском дампире в Париже.
Дата выхода: неизвестно.
Jurassic Park: SurvivalsSaber Interactive анонсировала сюжетное сингловое приключение по знаменитой кинофраншизе.
Дата выхода: неизвестно.
Senua’s Saga: Hellblade 2Ninja Theory продемонстрировали боевую систему одного из самых ожидаемых проектов на Xbox.
Дата выхода: неизвестно.
Ready or NotДуховный наследник тактических сражений в духе SWAT 4 выходит из раннего доступа.
Дата выхода: 13 декабря.
Light No FireНовый проект от создателей No Man’s Sky. С бесконечной генерацией планеты, кооперативом, полетами и крафтингом. Выживать придется «в первом по-настоящему открытом мире».
Дата выхода: неизвестно.
FinalsДинамичный многопользовательский шутер от ветеранов Battlefield 3 и 4 с масштабной разрушаемостью окружения. Уже доступен бесплатно всем желающим на ПК и консолях.
На трансляции показали массу проектов от именитых разработчиков, таких как Sega и инди-студий.