The Sims, FIFA, GTA и Fortnite могут попасть под запрет в России

Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иски к крупнейшим зарубежным разработчикам видеоигр, включая Electronic Arts (серии The Sims, Battlefield, FIFA) и Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption). Причиной стал отказ компаний локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации, как того требует федеральный закон «О персональных данных».
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesВедомство направило в суд не менее семи заявлений, а в апреле 2026 года суд уже признал виновными Electronic Arts, Take-Two, Battlestate Games и NetEase, назначив каждой компании штраф в размере 2 миллионов рублей. Ещё три иска — к Epic Games (владеет игрой Fortnite), Digital Extremes и Embracer Group — будут рассмотрены в первой половине мая.
Зарубежные компании, как правило, не выплачивают подобные штрафы, однако главный риск для них заключается не в штрафных санкциях, а в возможной блокировке доступа к их играм в РФ. Адвокат Forward Legal Сергей Кокорев пояснил «Коммерсанту», что регулятор может перейти от штрафов к требованиям устранить нарушение и блокировке доменов, аккаунт-сервисов и используемых игровыми серверами IP-адресов. Аудитория перечисленных студий в России оценивается в 20 миллионов человек, при этом большинство зарубежных игровых компаний уже свернули прямые продажи в стране из-за невозможности принимать платежи. Российские пользователи адаптировались к покупке игр, виртуальной валюты и внутриигрового контента через посредников.
В Роскомнадзоре, комментируя судебные иски, заявили, что в ведомство не поступало решений судов или других уполномоченных органов об ограничении доступа к играм, и подчеркнули, что оснований для блокировки в настоящее время не усматривается. Максимальный штраф по статье 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области персональных данных») достигает 6 миллионов рублей, при этом практика привлечения игровых компаний к ответственности уже существует — в 2023 году аналогичные претензии предъявлялись к Blizzard. Если когда-нибудь издатели решат вернуться на российский рынок, им придётся выплатить все накопившиеся штрафы и неустойки.