«Только лузеры играют в Genshin» — Милонов высказался об играх и кино в программе «Умные парни»

Артем
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А турецкие сериалы вообще надо запретить.

Свое мнение политик озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он стал гостем передачи «Умные Парни» и, как зампред комитета по защите семьи, отвечал на соответствующие вопросы ведущей.

Как эксперт в вопросе традиционных ценностей и взаимоотношений в семье, депутат затронул тему детских увлечений, в том числе и компьютерных игр. Ранее Виталий Валентинович высказался о российской игре «Смута», поэтому игровой опыт у политика есть. Впрочем, он и сам не отрицает, что иногда не прочь во что-нибудь зарубиться. Но проекты восточного производства ему пришлись не по вкусу.

«Я очень люблю компьютерные игры, это Genshin Impact, это фигня полнейшая, только лузеры играют в Genshin. Все эти Final Fantasy и прочее. Нормальные люди этим не интересуются.», — уточнил собеседник.

Милонов не считает, что жесткий запрет подобных развлечений — правильный выход. По его мнению, достаточно рационального диалога и ребенок все поймет сам.

«Запрещать не надо. Просто надо говорить, что есть придурки, которые на себя нацепили хвосты, копируют корейцев, которые жрут собак, между прочим. Хотите есть собак? Будьте как корейцы. Южные, конечно. Хотите быть нормальными, красивыми — будьте как Ким Чен Ын, то есть из Северной Кореи. Я думаю, это всё пройдёт быстро.»

Также возник вопрос популярности турецких фильмов и сериалов среди российских зрителей. Тут гость был более категоричен и считает, что данные ленты «дают ложную картину» и «сильно приукрашивают» реальные события, что формирует ошибочное представление о жизни:

«Запретить турецкие сериалы! Потому что люди смотрят и думают, что так и есть. [...] Потому что турецкие сериалы — это белиберда полнейшая. Это вранье от начала до конца. Все эти пожиратели наташ, которые вдруг... Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры.»

Ранее Виталий Милонов рассказал, каким должно быть российское приложение для знакомств и как не нарваться на «профурсеток и шалашевок».

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Источник:
Говорит Москва
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Комментарии

+4784
Carter_Mayers
Рыжий клоун, пусть ещё поучит, кому и что делать. Из принципа буду теперь больше играть, чтобы всяким чинушам насолить. Совсем берега уже потеряли, каждый сам должен решать, что ему делать. Любые же отношения с государствам, должен ограничиваться минимумом взаимодействий. Налоги, коммунальные платежи и в остальном пусть идут нафиг
2 часа назад в 14:17
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+125
просто дед
«Эксперт в вопросах традиционных ценностей и семейных отношений…»
«Учите детей быть как Ким Чен Ын..» говорит эксперт 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 не могу
2 часа назад в 14:42
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tellurian
+1521
tellurian
Не надо тут публиковать цитаты этого деятеля. Не делайте ему рекламу лишнюю и бесплатную.
2 часа назад в 15:01
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YABLOKOFON
+217
YABLOKOFON
Ахах опять этот латентный запретитель вылез. Геншин куйня будь как Ким Чен ын. Всё что нужно знать о депутатах в Росси. В смута убогую поиграл уже себя экспертом считает. А во что играть и смотреть он не сказал не уж то в смуту? А смотреть телевизор там сериалы про ментов и бандитов и соловья?
час назад в 15:05
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tellurian
+1521
tellurian YABLOKOFON
Там ещё сенатор выступила, что мужчинам не надо в спортивный зал и салоны красоты ходить. Поработал и домой к жене/ребёнку. 😂🤦‍♂️
15 минут назад
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