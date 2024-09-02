Уве Болл ударит по «повесточке» съемками «Постал 2»

Немецкий режиссер начал сбор средств на продолжение комедии по культовой компьютерной игры. Однако создателям Postal 2 эта идея не совсем нравится.
Скандальный режиссер Уве Болл («Бладрейн, «Один в темноте») известен самыми ужасными экранизациями компьютерных игр. Теперь, вместе с продюсером Гэри Ото, они решили взяться за съемки сиквела треш-комедии «Постал 2». Однако сумму на производство фильма планируют собрать в кругу фанатов.
«Когда я снимал Postal, я не ожидал, что фильм станет культовой классикой. И я не думал, что жанр «комедии» перестанет существовать. Люди по-прежнему хотят смеяться, но политкорректность, алгоритмы, культура отмены, «повесточка» уничтожили весь действительно смешной контент, который только мог быть», — сообщается на странице крауфантингового сбора.
По словам Уве, для старта съемок потребуется $2,5 млн, а если сумма не наберется, собранные деньги направят на создание другого проекта.
Именно этот пункт и не понравился команде Running with Scissors — создателям серии игр Postal. В первую очередь авторы не оценили идею господина Болла запускать сбор средств без какой-либо авторской договоренности. Во-вторых, RWS были бы рады выходу фильма «Постал 2», но против того, что деньги фанатов могут уйти на совершенно другие съемки.
«Для справки. МЫ ХОТИМ, чтобы экранизация Postal получила продолжение. С Уве или без него, мы хотим этого. Однако подобная кампания по сбору средств, которые могут пойти на создание другого фильма, и осуществляется без нашего согласия... Нет, так не пойдет. Речь не идет о том, что мы хотим держать под контролем съемки фильма, мы лишь хотим убедиться, что фанаты получат то, за что они заплатили», — уточнил Винс Дэзи.