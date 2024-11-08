В Apple Arcade появились четыре новые игры







Сегодня, 8 ноября, компания Apple пополнила каталог своего игрового сервиса Apple Arcade четырьмя новыми играми: Wheel of Fortune Daily, Drive Ahead! Carcade, Arkanoid vs Space Invaders+ и Texas Hold'em Poker: Pokerist+. Сегодня, 8 ноября, компания Apple пополнила каталог своего игрового сервиса Apple Arcade четырьмя новыми играми: Wheel of Fortune Daily, Drive Ahead! Carcade, Arkanoid vs Space Invaders+ и Texas Hold'em Poker: Pokerist+. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Drive Ahead! Carcade — многопользовательская PVP-игра в автомобильные битвы. Игрокам нужно таранить друг друга, пока не останется только одна машина.Wheel of Fortune Daily — головоломка, основанная на популярном ТВ-шоу («Поле Чудес»), где игрокам каждый день предлагаются различные загадки. Игровой процесс работает так же, как и в телепередачи — вращаете барабан и угадываете буквы.Arkanoid vs Space Invaders+ — две классические игры в одном флаконе. Тайтл объединяет игровой процесс Space Invaders и Arkanoid, а цель — отражать атаки, чтобы уничтожать врагов и разбивать блоки.Texas Hold'em Poker: Pokerist не нуждается в описании. В этой игре каждый может посоревноваться с другими в нескольких карточных играх.Напомним, что в ‌Apple Arcade‌ отсутствует реклама и встроенные покупки. Подписка стоит 199 рублей/месяц или 1990 рублей/год.