В Call of Duty: Modern Warfare III теперь можно играть бесплатно. Игра попала в Game Pass

Фархад
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Компания Microsoft анонсировала появление популярного шутера Call of Duty: Modern Warfare III в подписке Game Pass с 24 июля.

В честь этого на официальном канале Xbox появился новый ролик. Стоит отметить, что полная игра будет доступна в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Подписчики Xbox Game Pass Console смогут пройти только сюжетную кампанию.



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Напомним, Microsoft приобрела Activision-Blizzard в прошлом году за колоссальные $69 млрд. Всё — ради того, чтобы добавить Call of Duty в Game Pass.

Позже в этом году владельцы Xbox и ПК с активной подпиской также получат Call of Duty: Black Ops 6.
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Источник:
Xbox
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