В Call of Duty: Modern Warfare III теперь можно играть бесплатно. Игра попала в Game Pass

Компания Microsoft анонсировала появление популярного шутера Call of Duty: Modern Warfare III в подписке Game Pass с 24 июля.В честь этого на официальном канале Xbox появился новый ролик. Стоит отметить, что полная игра будет доступна в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Подписчики Xbox Game Pass Console смогут пройти только сюжетную кампанию.Напомним, Microsoft приобрела Activision-Blizzard в прошлом году за колоссальные $69 млрд. Всё — ради того, чтобы добавить Call of Duty в Game Pass.Позже в этом году владельцы Xbox и ПК с активной подпиской также получат Call of Duty: Black Ops 6.