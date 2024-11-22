В Epic Games бесплатно раздают игру Beholder от российских разработчиков Warm Lamp Games

Фархад

Beholder

В рамках еженедельной раздачи игр в Epic Games Store на этой неделе можно забрать годную стратегию Beholder от отечественной студии Warm Lamp Games.

Тайтл впервые вышел ещё в 2016 году на Windows и macOS, но на фоне огромной популярности его позже портировали на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android. В Steam у Beholder 91% положительных отзывов из 19 тысяч рецензий, а это о многом говорит.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Вы назначены на должность смотрителя многоквартирного дома в тоталитарной стране. Подслушивайте разговоры, обыскивайте квартиры и изучайте каждого жильца. Всё, что вы найдёте, вы сможете использовать против граждан. Точнее, вы ОБЯЗАНЫ так поступить. Но поступите ли?», — из описания Beholder.

Успейте забрать игру до вечера 28 ноября.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
EGS
Cсылки по теме:
Культовая стратегия Total War: Empire вышла на Android и iOS
Steam анонсировал масштабную осеннюю распродажу игр
Мистическая Control от создателя Макса Пэйна выйдет на Mac

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также