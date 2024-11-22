В Epic Games бесплатно раздают игру Beholder от российских разработчиков Warm Lamp Games

В рамках еженедельной раздачи игр в Epic Games Store на этой неделе можно забрать годную стратегию Beholder от отечественной студии Warm Lamp Games.
Тайтл впервые вышел ещё в 2016 году на Windows и macOS, но на фоне огромной популярности его позже портировали на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android. В Steam у Beholder 91% положительных отзывов из 19 тысяч рецензий, а это о многом говорит.
«Вы назначены на должность смотрителя многоквартирного дома в тоталитарной стране. Подслушивайте разговоры, обыскивайте квартиры и изучайте каждого жильца. Всё, что вы найдёте, вы сможете использовать против граждан. Точнее, вы ОБЯЗАНЫ так поступить. Но поступите ли?», — из описания Beholder.
Успейте забрать игру до вечера 28 ноября.