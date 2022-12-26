Epic Games Store раздает экшен F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Epic Games Store продолжает раздавать подарки. Экшен-платформер можно бесплатно добавить к себе в библиотеку до 27 декабря 19:00 по московскому времени.F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — это трехмерный платформер с видом сбоку от студии TiGames. С помощью движка Unreal Engine 4 разработчики создали ярких персонажей и живой мир с примесью стимпанка. Одной из главных особенностей игры стали битвы с боссами. У каждого врага своя тактика и действовать придется решительно, но осторожно.Из описания игры: Шесть лет назад Легион захватил и колонизировал город Светоч, изначально населённый животными. Бывший солдат сопротивления Рэйтон с тех пор живёт в уединении. После ареста друга Рэйтон вспоминает про свой механический кулак и отправляется в путешествие, чтобы отбить товарища. Он совершенно не ожидает того, что вляпается в масштабную интригу, в которой столкнулись мафия, повстанческие силы и легион.Забрать игру абсолютно бесплатно можно до 27 декабря 19:00 по московскому времени.