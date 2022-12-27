В Epic Games Store раздает Severed Steel — бодрый экшен с паркуром и замедлением времени

В Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Шутер можно бесплатно добавить к себе в библиотеку до 28 декабря 19:00 по московскому времени.Severed Steel — это шутер от первого лица с ураганной динамикой, эффектными трюками и ожесточенными перестрелками. Главная героиня имеет способность замедлять время. Только так можно справиться с полчищами довольно не глупых противников. Всё оружие в игре одноразовое, поэтому приготовьтесь обезвредить врага, забрав его снаряжение. Разработчикам удалось взять главные преимущества таких хитов, как Max Payne, F.E.A.R. и Syndicate и бодро подать под мрачный электронный эмбиент. А те кто уже успел пройти игру, но не интересовался обновлениями, могут попробовать новые карты, пушки и режимы «Рогалик» и «Новая игра +».Забрать игру абсолютно бесплатно можно до 28 декабря 19:00 по московскому времени.