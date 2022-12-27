Epic Game Store

В Epic Games Store раздает Severed Steel — бодрый экшен с паркуром и замедлением времени

Артем
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В Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Шутер можно бесплатно добавить к себе в библиотеку до 28 декабря 19:00 по московскому времени.

Severed Steel — это шутер от первого лица с ураганной динамикой, эффектными трюками и ожесточенными перестрелками. Главная героиня имеет способность замедлять время. Только так можно справиться с полчищами довольно не глупых противников. Всё оружие в игре одноразовое, поэтому приготовьтесь обезвредить врага, забрав его снаряжение. Разработчикам удалось взять главные преимущества таких хитов, как Max Payne, F.E.A.R. и Syndicate и бодро подать под мрачный электронный эмбиент. А те кто уже успел пройти игру, но не интересовался обновлениями, могут попробовать новые карты, пушки и режимы «Рогалик» и «Новая игра +».


Забрать игру абсолютно бесплатно можно до 28 декабря 19:00 по московскому времени.

Получить бесплатно Severed Steel
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Источник:
Epic Games Store
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Комментарии

+476
pincher
Где ссылка🤔
2 часа назад в 23:04
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