В Fortnite появился нейросетевой собеседник и компаньон. Такого нет ни в одной другой игре!





Компания Epic Games выпустила уникальное обновление для Fortnite — в игре появился виртуальный голосовой ИИ-собеседник, воплощённый в виде Дарта Вейдера, культового злодея из «Звёздных войн». Для взаимодействия с ним игрокам сначала необходимо найти его в специальной локации и победить, после чего ситх присоединится к команде и будет сопровождать её в бою. Проект реализован совместно с технологическими партнёрами Epic Games — Google Gemini и ElevenLabs, отвечающими за генерацию диалогов и голосового синтеза. Компания Epic Games выпустила уникальное обновление для Fortnite — в игре появился виртуальный голосовой ИИ-собеседник, воплощённый в виде Дарта Вейдера, культового злодея из «Звёздных войн». Для взаимодействия с ним игрокам сначала необходимо найти его в специальной локации и победить, после чего ситх присоединится к команде и будет сопровождать её в бою. Проект реализован совместно с технологическими партнёрами Epic Games — Google Gemini и ElevenLabs, отвечающими за генерацию диалогов и голосового синтеза. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Чтобы активировать ИИ-собеседника, нужно нажать специальную кнопку при появлении иконки Вейдера на экране, после чего можно общаться с ним голосом (потребуется микрофон и знание английского языка). Виртуальный напарник способен обсуждать как вселенные Fortnite и Галактической Империи, так и бытовые темы, давать тактические советы для победы в матче. Однако его диалоги ограничены: ИИ игнорирует вопросы о V-баксах, нецензурную лексику, темы насилия, наркотиков и незаконной деятельности.Озвучка Дарта Вейдера создана на основе голоса покойного актёра Джеймса Эрла Джонса, умершего в сентябре 2024 года. Близкие артиста разрешили Epic Games использовать его реплики, обработанные ИИ-алгоритмами ElevenLabs. Это вызвало дискуссии о допустимости цифрового «воскрешения» голосов без прямого согласия при жизни, но разработчики подчеркнули легальность процедуры.В сети уже появились ролики с примерами диалогов: Вейдер хвалит игроков за стратегии, иронизирует над поражениями и философствует о Силе. Издание Dexerto отметило, что ИИ избегает провокационных тем, сохраняя рейтинг игры 12+. Несмотря на технологический прорыв, некоторые фанаты выражают скепсис, считая, что цифровой Вейдер не сравнится с живой актёрской игрой.Примеры взаимодействия с Дартом Вейдером: