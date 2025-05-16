В Fortnite появился нейросетевой собеседник и компаньон. Такого нет ни в одной другой игре!

Компания Epic Games выпустила уникальное обновление для Fortnite — в игре появился виртуальный голосовой ИИ-собеседник, воплощённый в виде Дарта Вейдера, культового злодея из «Звёздных войн». Для взаимодействия с ним игрокам сначала необходимо найти его в специальной локации и победить, после чего ситх присоединится к команде и будет сопровождать её в бою. Проект реализован совместно с технологическими партнёрами Epic Games — Google Gemini и ElevenLabs, отвечающими за генерацию диалогов и голосового синтеза.
Озвучка Дарта Вейдера создана на основе голоса покойного актёра Джеймса Эрла Джонса, умершего в сентябре 2024 года. Близкие артиста разрешили Epic Games использовать его реплики, обработанные ИИ-алгоритмами ElevenLabs. Это вызвало дискуссии о допустимости цифрового «воскрешения» голосов без прямого согласия при жизни, но разработчики подчеркнули легальность процедуры.
В сети уже появились ролики с примерами диалогов: Вейдер хвалит игроков за стратегии, иронизирует над поражениями и философствует о Силе. Издание Dexerto отметило, что ИИ избегает провокационных тем, сохраняя рейтинг игры 12+. Несмотря на технологический прорыв, некоторые фанаты выражают скепсис, считая, что цифровой Вейдер не сравнится с живой актёрской игрой.
Примеры взаимодействия с Дартом Вейдером: