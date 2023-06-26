В Genshin Impact теперь можно платить российскими картами «Мир» и Visa

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С их помощью игроки смогут приобрести игровую валюту для покупки, игрового контента, дополнительных костюмов и боевых пропусков. Ранее оплата в России проходила только через QIWI-кошелек и периодически сбоила.Нововведение замечено игроками сегодня, 26 июня. Кристаллы снотворения, так называется внутриигровая валюта в Genshin Impact, теперь покупается через российские карты «Мир», Visa, MasterCart, а также в приложении банка «Тинькофф». Также сообщается, HoYoverse починили оплату через сервис QIWI.Genshin Impact — популярная фэнтезийная экшен-RPG в открытом с аниме-стилистикой. По сюжету главный герой — Путешественник странствует по бесчисленным мирам со своим братом или сестрой-близнецом (зависит от выбора игрока), с которым вскоре разлучается. Вместе с друзьями, персонаж отправляется на поиски потерянного близнеца, одновременно участвуя в жизни народов фантастического мира Тейвата.Условно-бесплатная игра Genshin Impact доступна на ПК, PlayStation 4/5, а также на мобильных платформах Android и iOS.