В России хотят запретить все интересные игры. Останутся только «три в ряд»?

Депутат Госдумы Яна Лантратова подготовила законодательные поправки, которые предусматривают запрет видеоигр, содержащих насилие, жестокость, ненормативную лексику, пропагандируют гомосексуальность и наркотики, содержат способы совершения самоубийств.
«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <…> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам», — указано в тексте предложенных поправок.
Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «Об информации». В скором времени они будут рассмотрены депутатами Госдумы, Советом Федерации и президентом РФ и в случае принятия вступят в силу.
Лантратова предложила запретить в России следующие игры:
- Assassin's Creed
- Borderlands
- Divinity: Original Sin 2
- Dragon Age
- Life Is Strange
- The Last of Us
- Fallout
- Apex Legends
- RimWorld
- Overwatch
- Le crime du parking
- The Sims 3
Разработчиков игр с запрещённым контентом предлагается наказывать точно так же, как за распространение этого контента в СМИ и интернете — в частности, штрафовать (например, за пропаганду ЛГБТ предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юридических лиц).