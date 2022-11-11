Игры Законы

В России хотят запретить все интересные игры. Останутся только «три в ряд»?

Александр


Депутат Госдумы Яна Лантратова подготовила законодательные поправки, которые предусматривают запрет видеоигр, содержащих насилие, жестокость, ненормативную лексику, пропагандируют гомосексуальность и наркотики, содержат способы совершения самоубийств.

«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <…> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам», — указано в тексте предложенных поправок.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «Об информации». В скором времени они будут рассмотрены депутатами Госдумы, Советом Федерации и президентом РФ и в случае принятия вступят в силу.

Лантратова предложила запретить в России следующие игры:

  • Assassin's Creed
  • Borderlands
  • Divinity: Original Sin 2
  • Dragon Age
  • Life Is Strange
  • The Last of Us
  • Fallout
  • Apex Legends
  • RimWorld
  • Overwatch
  • Le crime du parking
  • The Sims 3
«Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы», — сказала Лантратова.

Разработчиков игр с запрещённым контентом предлагается наказывать точно так же, как за распространение этого контента в СМИ и интернете — в частности, штрафовать (например, за пропаганду ЛГБТ предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юридических лиц).
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

tellurian
+4688
tellurian
Как достали эти депутаты. У них других проблем нет?
2 часа назад в 15:46
#
kardigan
+2869
kardigan
Три в ряд мне нравятся! Я на уровне 578.
Но и в танчики погонять люблю( правда с ними хорошо подъ.. так что, если не хочется терять хорошее бабло-три в ряд, самое оно!
2 часа назад в 15:47
#
+4026
Gabriel
Думаю что депутат госдумы зря старается и ничего запрещать не надо.
создатели этих игр сами все прекрасно запретят, ну не на прямую , а скажем лишат возможности приобрести или что-то в таком роде.
Им прикажут они сделают.
А депутаты пусть хе… й не страдают , а занимаются своими прямыми обязанностями.
2 часа назад в 15:50
#
Вася Вотафаков
+5373
Вася Вотафаков
Те с GTA все нормально 🤔😁🤣🤣🤣
2 часа назад в 15:59
#
+10
Андрей
как это только три в ряд? А пасьянсы?? Косынка и Пааук очень хороши — первый скоротать время, второй для планирования, особенно на уровне "4 масти"
2 часа назад в 16:06
#
Lord
+533
Lord
Слушайте, по заголовку получается так, что под интересными играми тут считаются игры с пропагандой жестокости, насилия и всякой дряни. Не слишком?
2 часа назад в 16:25
#
+237
Павел19562
Пакемонов оставьте, умоляю!
2 часа назад в 16:35
#
+769
hate_u Павел19562
Если только там не найдут лгбт покемонов.
3 минуты назад
#