В России хотят запретить все интересные игры. Останутся только «три в ряд»?

«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <…> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам», — указано в тексте предложенных поправок.

Assassin's Creed

Borderlands

Divinity: Original Sin 2

Dragon Age

Life Is Strange

The Last of Us

Fallout

Apex Legends

RimWorld

Overwatch

Le crime du parking

The Sims 3

Депутат Госдумы Яна Лантратова подготовила законодательные поправки, которые предусматривают запрет видеоигр, содержащих насилие, жестокость, ненормативную лексику, пропагандируют гомосексуальность и наркотики, содержат способы совершения самоубийств.Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «Об информации». В скором времени они будут рассмотрены депутатами Госдумы, Советом Федерации и президентом РФ и в случае принятия вступят в силу.Лантратова предложила запретить в России следующие игры:«Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы», — сказала Лантратова.Разработчиков игр с запрещённым контентом предлагается наказывать точно так же, как за распространение этого контента в СМИ и интернете — в частности, штрафовать (например, за пропаганду ЛГБТ предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юридических лиц).