В России ввели нормативы для киберспортсменов. Просто тыкать на кнопки больше нельзя

Министерство спорта России разработало обновлённый федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Проект документа, опубликованный на портале правовых актов, вводит обязательные нормативы как общей, так и специальной физической подготовки. Среди необычных требований для получения начальной квалификации значатся не только классические упражнения вроде бега на 30 метров, но и специфический клик-тест мышкой.
Стандарт накладывает конкретные обязательства и на организации, занимающиеся подготовкой киберспортсменов. Они должны обеспечить спортсменов необходимой экипировкой, покрывать расходы на проезд и проживание во время соревнований. Также предъявляются строгие требования к тренировочным базам: обязательным стало наличие оборудованного тренажёрного зала, раздевалок, душевых и медицинского пункта.
Ожидается, что новый стандарт подготовки киберспортсменов может вступить в силу в январе 2026 года. Примечательно, что две предыдущие версии аналогичных документов (2022 и 2023 годов) так и не были окончательно утверждены. Напомним, что киберспорт получил официальное признание в качестве вида спорта в России в 2016 году.