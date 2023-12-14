В съемках Death Stranding примет участие студия A24

Артем
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Кинокомпания приложившая руку к фильмам «Солнцестояние» и «Маяк» объявила о сотрудничестве с Хидео Кодзимой. Вместе они будут работать над фильмом по игре Death Stranding.

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Об этом стало известно из информации на официальном сайте A24. Студия выпустила в продажу фирменный мерч — футболки со смешанной стилистикой логотипов на принте.

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В описании указано, что линейка A24 x Kojima Productions приурочена к сотрудничеству студий. Насколько важную роль сыграет киностудия в создании Death Stranding пока неизвестно. 

Киноадаптация пока не обзавелась режиссером и сценаоистом, а сам Хидео Кодзима займется продюссированием ленты.
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Источник:
A24
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