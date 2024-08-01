В Steam бесплатно раздают милейшую игру про котиков

Артем
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Все что нужно делать — внимательно собирать хвостатых и наслаждаться сюжетом.

Правила Lots of Cats in Every Moment предельно просты. Все события игры происходят в рисованном мире со множеством деталей. Среди них вам и придется искать котиков, а они, поверьте, повсюду. Однако найти питомцев не так просто. 

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Задача усложняется не только большим количеством объектов на экране, но и, зачастую, монотонностью цветовой гаммы. Хвостатые могут прятаться в кронах деревьев, переулках или быть принтом на чашке с кофе. Нашел всех — двигайся дальше.

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Игра в меру сложна. Для взрослых это прекрасная возможность расслабиться, а у детей головоломка будет развивать внимательность.

Забрать Lots of Cats in Every Moment в Steam

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Источник:
Steam
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