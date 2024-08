В Steam бесплатно раздают милейшую игру про котиков

Все что нужно делать — внимательно собирать хвостатых и наслаждаться сюжетом.Правила Lots of Cats in Every Moment предельно просты. Все события игры происходят в рисованном мире со множеством деталей. Среди них вам и придется искать котиков, а они, поверьте, повсюду. Однако найти питомцев не так просто.Задача усложняется не только большим количеством объектов на экране, но и, зачастую, монотонностью цветовой гаммы. Хвостатые могут прятаться в кронах деревьев, переулках или быть принтом на чашке с кофе. Нашел всех — двигайся дальше.Игра в меру сложна. Для взрослых это прекрасная возможность расслабиться, а у детей головоломка будет развивать внимательность.