В Steam бесплатно раздают Warhammer: Vermintide 2 —популярный кооперативный экшен

Артем
Студия Fatshark вновь бесплатно отдает Warhammer: Vermintide 2 всем желающим. Забрать игру в Steam можно до 23 ноября, 9:59 по московскому времени. Подарок приурочен к десятилетию франшизы.

Vermintide 2 — это кооперативный экшен для четырех игроков в духе Left4Dead. Вместо волн зомби игроки сражаются против армии Хаоса и полчищ крысолюдей Скавенов.

Кроме того, разработчики добавили Return to the Reik — любимый фанатами уровень из первой части.

Релиз игры состоялся в 2018 году и до сих пор поддерживается бесплатными дополнениями и разнообразными апгрейдами. 

Warhammer: Vermintide 2 также доступна на PS4, Xbox One и Xbox Series X|S в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Standard и PlayStation Plus Extra.

Monder
И 5 дополнений на странице игры не забудьте тоже бесплатно забрать
6 минут назад
