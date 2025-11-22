В Steam бесплатно раздают Warhammer: Vermintide 2 —популярный кооперативный экшен

Студия Fatshark вновь бесплатно отдает Warhammer: Vermintide 2 всем желающим. Забрать игру в Steam можно до 23 ноября, 9:59 по московскому времени. Подарок приурочен к десятилетию франшизы.
Кроме того, разработчики добавили Return to the Reik — любимый фанатами уровень из первой части.
Релиз игры состоялся в 2018 году и до сих пор поддерживается бесплатными дополнениями и разнообразными апгрейдами.
Warhammer: Vermintide 2 также доступна на PS4, Xbox One и Xbox Series X|S в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Standard и PlayStation Plus Extra.
• Забрать Warhammer: Vermintide 2 бесплатно в Steam