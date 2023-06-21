В Steam состоялся релиз Trepang2 — мясного шутера в духе F.E.A.R.

Артем
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С первого дня релиза игра получила высокие оценки от критиков — 77 баллов из 100 на Metatcritic. Шутер хвалят за динамичные перестрелки, впечатляющие спецэффекты и быстро развивающийся сюжет.

Trepang2 впитала практически все элементы, за которые так полюбился мистический боевик F.E.A.R. Главный герой со внушительным арсеналом оружия наперевес замедляет время и мгновенно расправляется с ордами оперативников и потусторонних тварей. Спецэффектов стало еще больше, а разрушаемость окружения увеличилась в масштабах. 

Как и в оригинале, Treepang2 пытается быть хоррором, но это скорее дань уважения творению Monolith и попытка разнообразить геймплей. Игроки отмечают добавление новых механик, которые ранее не встречались в F.E.A.R., например, возможность взятия противника в заложники и использование его в качестве щита.

Релиз Trepang2 состоялся 21 июня 2023 года. Владельцы ПК уже могут найти игру в магазинах Steam и GOG, правда в российском регионе она отсутствует и придется поискать более доступные варианты. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X шутер выйдет позже.

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Источник:
YouTube
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