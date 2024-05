В Steam стартовал фестиваль игр из России: будущие хиты и бесплатные демо-версии

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В игровом магазине Steam начался фестиваль GFR 2024 (Games From Russia festival 2024). Он будет проходить до 9 мая включительно.Организатором этого события выступила российская студия Blackbalance Games, которая захотела привлечь внимание к своей хоррор-игре Paranormal Records, доступной в виде демки, а заодно решила популяризовать другие проекты разработчиков из РФ.В рамках фестиваля GFR 2024 можно приобрести со скидками уже вышедшие российские игры, узнать анонсы предстоящих релизов, а также скачать бесплатные демо-версии игры, готовящихся к выпуску в ближайшие месяцы. К сожалению, ассортимент не столь богат, как хотелось бы — менее 70 тайтлов, включая ещё не выпущенные даже в виде демок. В любом случае среди них есть многообещающие проекты, не хуже «Смуты», например, шутеры PATHOGEN X и Slipgate, адвенчуры «Василиса и Баба Яга» и ONE WAY HOME, а также хорроры Leak и Paranormal Records.