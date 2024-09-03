В Steam стартовал фестиваль космических игр со скидками до 90%
Артем Фунтиков —
Распродажа продлится до 9 сентября.
И вновь Valve радует скидками на десятки игровых тайтлов. На этот раз тематика распродажи — космические исследования. Среди предложений не так много новинок, а вот проектов, проверенных временем и опытом игроков, предостаточно.
Найдутся и сюжетные приключения, и стратегии в реальном времени, и даже симулятор космического дальнобойщика завезли. Мы отобрали несколько наиболее примечательных и игр с выгодным ценником.
Tacoma — 142 ₽ (было 710 ₽)
X4: Foundations— 480 ₽ (было 1600 ₽)
Stellaris — 549 ₽ (было 2199 ₽)
No Man’s Sky — 760 ₽ (было 1900 ₽)
Deliver Us The Moon — 111 ₽ (было 465 ₽)
IXION — 550 ₽ (было 1200 ₽)
The Invincible — 791 ₽ (было 1199 ₽)
Warhammer 40,000: Inquisitor — Prophecy — 176 ₽ (было 880 ₽)
Age of Wonders: Planetfall — 543 ₽ (было 1599 ₽)
Breathedge — 277 ₽ (было 990 ₽)
Star Trucker— 792₽ (было 880 ₽)
С полным списком игр можно ознакомиться тут. Среди них можно найти несколько бесплатных проектов и демоверсий.
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