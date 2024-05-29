В Steam стартовал фестиваль крафта со скидками до 90%

Артем
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Тематическая распродажа продлиться до 3 июня.

В очередной раз Valve дает игрокам возможность приобрести десятки популярных (и не очень) игр по сниженному ценнику. Теперь главной тематикой распродажи стали «выживачи» — игры, где ваше прибывание в открытом мире во многом зависит от навыков строительства. 

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В зависимости от выбранной игры, вам предстоит выжить в условиях постапокалипсиса, средневековья и даже на дне океана. Вот несколько известных проектов, представленных на фестивале.

Rust — 500 ₽ (было 1100 ₽)
The Forest — 108 ₽ (было 435 ₽)
Sons Of The Forest — 770 ₽ (было 1100 ₽)
No Man’s Sky — 950 ₽ (было 1900 ₽)
Terraria — 192 ₽ (было 385 ₽)
Subnautica — 550 ₽ (было 1100 ₽)
Palworld — 990 ₽ (было 1100 ₽)
The Long Dark — 309 ₽ (было 619 ₽)
Atom RPG — 165 ₽ (было 550 ₽)
Maneater — 419 ₽ (было 1199 ₽)

Помимо полноценных игр есть и демоверсии для ознакомления перед покупкой. Скидки закончатся 3 июня в 20:00 по московскому времени.
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Источник:
Steam
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Рекомендации

В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

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Комментарии

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Распродажа «что сделает?»-> продлится, без мягкого знака. Учите русский язык. Уже не в первый раз.
час назад в 11:28
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