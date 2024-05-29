В Steam стартовал фестиваль крафта со скидками до 90%

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Тематическая распродажа продлиться до 3 июня.В очередной раз Valve дает игрокам возможность приобрести десятки популярных (и не очень) игр по сниженному ценнику. Теперь главной тематикой распродажи стали «выживачи» — игры, где ваше прибывание в открытом мире во многом зависит от навыков строительства.В зависимости от выбранной игры, вам предстоит выжить в условиях постапокалипсиса, средневековья и даже на дне океана. Вот несколько известных проектов, представленных на фестивале.— 500 ₽ (было 1100 ₽)— 108 ₽ (было 435 ₽)— 770 ₽ (было 1100 ₽)— 950 ₽ (было 1900 ₽)— 192 ₽ (было 385 ₽)— 550 ₽ (было 1100 ₽)— 990 ₽ (было 1100 ₽)— 309 ₽ (было 619 ₽)— 165 ₽ (было 550 ₽)— 419 ₽ (было 1199 ₽)Помимо полноценных игр есть и демоверсии для ознакомления перед покупкой. Скидки закончатся 3 июня в 20:00 по московскому времени.