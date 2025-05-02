В Steam стартовал Games From Russia — фестиваль российских игр

Фестиваль продлиться до 9 мая. В эти дни можно купить игры от российских разработчиков со скидками и оценить «демки» грядущих проектов.
• Creepy Tale: Some Other Place — 149 руб (было 299 руб);
• Ashes of the Union — 299 руб (было 499 руб);
• Tiny Bunny — 279 руб (было 379 руб);
• CyberCorp — 349 руб (было 459 руб);
• SPARTA 2035 — 799 руб (было 999 руб);
• FIND ALL 5: Vikings — 92 руб (было 125 руб);
• Folk Hero — 236 руб (было 590 руб);
• Песнь Копья — 411 руб (было 549 руб);
• Василиса и Баба Яга — 287 руб (было 410 руб);
• VLADiK BRUTAL — 322 руб (было 460 руб).
Также на странице фестиваля есть раздел с демоверсиями, где можно оценить проделанную работу разработчиков, и, если проект приглянулся, добавить его в избранное. Games from Russia закончится 9 мая в 21:00 по Москве.