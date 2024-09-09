В Steam вышла CATO — мемная игра про кота и бутер

У милой головоломки 99% положительных отзывов и есть бесплатная демка.
Как известно, коты всегда приземляются на лапы, а бутерброд шмякается на землю маслом вниз. Эти незыблемые аксиомы и породили парадокс бесконечного вращения котейки с привязанным к спине бутером в пространстве. Не верите? Вот наглядный пример исследователей.
Из мемной теории команда Team Woll сваяла приключенческий платформер, сдобренный загадками и умилительной графикой. Наши спутники — кот и тост с маслом. Хвостатый ловок и хитер, пролезет в любую щель и отверстие, ведь известно, коты — жидкость. Кусочек завтрака ему не уступает и скачет по уровню, словно бешеный мячик. Но когда парочка объединяется, они обретают суперсилу, неподвластную ни одному закону физики.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
CATO — наглядный представитель инди-жанра. Графика пиксельная, яркая, с приятными плавными анимациями. Игрушка недавно ворвалась в Steam, но уже начинает набирать обороты, из трех сотен поигравших 99% остались довольны. Также для ознакомления можно скачать демку до покупки. Кромие Windows игра доступна на macOS и Linux.