В Steam вышла CATO — мемная игра про кота и бутер

Артем
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У милой головоломки 99% положительных отзывов и есть бесплатная демка.

Как известно, коты всегда приземляются на лапы, а бутерброд шмякается на землю маслом вниз. Эти незыблемые аксиомы и породили парадокс бесконечного вращения котейки с привязанным к спине бутером в пространстве. Не верите? Вот наглядный пример исследователей. 



Из мемной теории команда Team Woll сваяла приключенческий платформер, сдобренный загадками и умилительной графикой. Наши спутники — кот и тост с маслом. Хвостатый ловок и хитер, пролезет в любую щель и отверстие, ведь известно, коты — жидкость. Кусочек завтрака ему не уступает и скачет по уровню, словно бешеный мячик. Но когда парочка объединяется, они обретают суперсилу, неподвластную ни одному закону физики. 
Проверкой на прочность станут 140 основных и 60 побочных уровней с боссами и скрытыми комнатами. А чтобы не заскучать, разработчики добавили кучу отсылок и мини-игр, вроде «котозмейки» и Flappy Cats.

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CATO — наглядный представитель инди-жанра. Графика пиксельная, яркая, с приятными плавными анимациями. Игрушка недавно ворвалась в Steam, но уже начинает набирать обороты, из трех сотен поигравших 99% остались довольны. Также для ознакомления можно скачать демку до покупки. Кромие Windows игра доступна на macOS и Linux.

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Источник:
Steam
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