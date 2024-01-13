В Steam вышла игра Nothing — симулятор ничего для просветленных и лентяев

Название проекта говорит само за себя — после запуска игры ничего не происходит, а Game Over наступает после нажатия на любую клавишу. Что парадоксально, игра собрала уже больше тысячи положительных обзоров.
Странный тайтл от разработчика Pixelatto создан на движке Unity, а в поисковых тегах указывается наличие контента сексуального характера и присутствие психологического хоррора. Так ли это, может узнать любой желающий — игра бесплатна, графика позволяет запустить Nothing на самых слабых компах, а с ее управлением справится даже новичок, который узнал о существовании игр пару часов назад.
Геймлей начинается сразу после запуска игры — на экране появляется текст: «Нажмите любую клавишу, чтобы делать НИЧЕГО» и понеслась! Таймер подсказывает сколько времени вы делаете это самое НИЧЕГО, и объявляет о завершении игры при нажатии на любую клавишу, ведь в таком случае вы уже сделали ЧТО-ТО.
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Разработчик полагает, что Nothing одна из самых сложных игр, а всем недовольным предлагает поиграть в хоть ЧТО-НИБУДЬ. Впрочем, разочарованных не так и много, из более чем 1000 отзывов — 93% положительные. Вот некоторые из них:
«Проведя в этой игре больше 5 минут, могу с уверенностью сказать, что метка «психологический хоррор» полностью оправдана. Эта игра обладает захватывающим геймплеем, который даст вам возможность погрузиться в недры своего разума, вспомнить все ошибки прошлого, а также научит вас ценить свое время. Только истинный просветленный сможет достичь победы в этой игре, думаю, мы все к этому еще не готовы...»
«Приготовьтесь отправиться в эпическое путешествие по минимализму и осознанности с игрой Nothing — новаторской игрой, которая бросает вызов самой ткани игрового процесса. В мире, насыщенном сложными сюжетами и напряженным геймплеем, Nothing предстает как маяк простоты, приглашая игроков постичь возвышенное искусство ничего не делать.»
Однако есть и те, кто отметил явные минусы проекта;
«Игра требует слишком много действий от игрока, надеюсь это исправят.»
Опробовать свои силы в Nothing можно здесь или посмотреть, как с этой задачей справляются другие.