В Steam вышла игра Nothing — симулятор ничего для просветленных и лентяев

«Проведя в этой игре больше 5 минут, могу с уверенностью сказать, что метка «психологический хоррор» полностью оправдана. Эта игра обладает захватывающим геймплеем, который даст вам возможность погрузиться в недры своего разума, вспомнить все ошибки прошлого, а также научит вас ценить свое время. Только истинный просветленный сможет достичь победы в этой игре, думаю, мы все к этому еще не готовы...»

«Приготовьтесь отправиться в эпическое путешествие по минимализму и осознанности с игрой Nothing — новаторской игрой, которая бросает вызов самой ткани игрового процесса. В мире, насыщенном сложными сюжетами и напряженным геймплеем, Nothing предстает как маяк простоты, приглашая игроков постичь возвышенное искусство ничего не делать.»

«Игра требует слишком много действий от игрока, надеюсь это исправят.»

Название проекта говорит само за себя — после запуска игры ничего не происходит, а Game Over наступает после нажатия на любую клавишу. Что парадоксально, игра собрала уже больше тысячи положительных обзоров.Странный тайтл от разработчика Pixelatto создан на движке Unity, а в поисковых тегах указывается наличие контента сексуального характера и присутствие психологического хоррора. Так ли это, может узнать любой желающий — игра бесплатна, графика позволяет запустить Nothing на самых слабых компах, а с ее управлением справится даже новичок, который узнал о существовании игр пару часов назад.Геймлей начинается сразу после запуска игры — на экране появляется текст: «Нажмите любую клавишу, чтобы делать НИЧЕГО» и понеслась! Таймер подсказывает сколько времени вы делаете это самое НИЧЕГО, и объявляет о завершении игры при нажатии на любую клавишу, ведь в таком случае вы уже сделали ЧТО-ТО.Разработчик полагает, что Nothing одна из самых сложных игр, а всем недовольным предлагает поиграть в хоть ЧТО-НИБУДЬ. Впрочем, разочарованных не так и много, из более чем 1000 отзывов — 93% положительные. Вот некоторые из них:Однако есть и те, кто отметил явные минусы проекта;Опробовать свои силы в Nothing можно здесь или посмотреть, как с этой задачей справляются другие.