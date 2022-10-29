Игры Blizzard

Виртуальный брелок из Overwatch 2 оказался дороже реального

Артем
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Игрок заказал официальный мерч из игры и оказалось, что он стоит дороже, чем его внутриигровая копия.

Недавно вышедший сетевой шутер Overwatch 2 отличился в кругах геймеров агрессивной монетизацией и высокой стоимостью внутриигрового контента. Это наглядно подтвердил пользователь Reddit под ником hi_im_redbeard. Игрок рассказал, что приобрел брелок в виде Пачимари. Точно такой же можно купить и в самой игре, но в жизни он стоит дешевле, чем в шутере.

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Покупка была совершена в официальном магазине Blizzard за 5 долларов. Затем автор поста решил приобрести аналогичный брелок в самой Overwatch 2. Виртуальная фигурка стоит 700 монет, однако пополнить счет аккаунта можно только на 500 или 1000. Пополнение на 1000 монет стоит 10 долларов, что обходится на 5 долларов дороже, чем в реальной жизни. В комментариях к посту шутят, что теперь Blizzard повысит цены и на товары из своего магазина с аксессуарами.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3803
st00p1dm0nkey
К счастью мне этого не понять…зачем тратить деньги на костюмы, брелоки или подобную хрень для виртуальных персонажей 🤷‍♂️
Всем страдающем от этого сочувствую
Сегодня в 13:08
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