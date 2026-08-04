Власти планируют навести порядок с компьютерными играми
Фото Magnific
Одной из тем, которая обсуждалась в ходе работы Госдумы восьмого созыва, стало регулирование видеоигр. Законопроект об отраслевом регулировании пока не дошёл до процедуры чтения — правительство не дало на него отзыва. «Мы не получили отзыв правительства», — пояснил глава комитета по информполитике Сергей Боярский в интервью «Российской газете». Вопрос остаётся в повестке, и, по мнению Боярского, к нему вернутся в девятом созыве. «Базовое отраслевое регулирование всё же должно появиться», — подчеркнул он.
При этом реагировать на отдельные случаи, по словам депутата, приходится уже сейчас. «История с Roblox закончилась хорошо, но это единичный случай», — отметил Боярский, имея в виду разблокировку платформы в России после получения гарантий безопасности. Однако, по его мнению, точечные решения не заменяют системного подхода. «Нужно выработать понятные правила игры, которые устроят всех», — заявил он. Рабочая группа по обсуждению регулирования уже собиралась, и замечания участников рынка будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом.
Боярский также напомнил об успешном опыте принятия закона о регулировании искусственного интеллекта, где удалось найти баланс между интересами государства и бизнеса. «Работа с отраслью возможна, и отрасль может быть услышана», — сказал он. Этот подход, по его словам, может быть применён и к игровой индустрии. Вопрос регулирования видеоигр остаётся одним из тех, что переходят в новый созыв Госдумы — вместе с развитием национального удостоверяющего центра, защитой СМИ от патентных троллей и созданием новых инструментов для работы с новостной повесткой.
Законопроект, работа над которым отложена до следующего созыва Госдумы, предполагает введение жёстких правил. Доступ к играм разрешат только после авторизации через номер телефона или портал «Госуслуги», что фактически привязывает игровой процесс к личности пользователя. Разработчиков обяжут маркировать любой спорный контент — нецензурная лексика, сцены насилия, упоминания алкоголя, наркотиков и интимных отношений. Любые элементы, признанные запрещёнными, подлежат удалению, даже если они являются неотъемлемой частью сюжета, а зарубежные площадки вроде Steam или Epic Games Store в случае отказа следовать новым правилам столкнутся с блокировками на территории России.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides