Власти выделили 260 млн рублей на игру «Смута»

«У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию».

Основой компьютерной игры станет роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.Об этом сообщает источник ссылаясь на данные «Ъ». За проект взялась новосибирская студия Cyberia Limited при поддержке «Института Развития Интернета». Главной темой игры станет сражение с польскими захватчиками. Ключевыми персонажами станут такие исторические фигуры как Юрий Милославский, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.Обычно «Институт Развития Интернета» оказывает поддержку около 50-70% от суммы вложений студии. Если верить предоставленным данным, то общая стоимость игры составит 370-520 млн. рублей. Cyberia Limited считают, что этого вполне достаточно для разработки игры из среднего технологического сегмента.По словам разработчиков, идея пришла под впечатлением игры Ghost of Tsushima, которая рассказывает о борьбе японского самурая с монгольскими захватчиками:Как заявляет Cyberia Limited, компания работает на движке Unity3D и выполняет заказы зарубежных партнеров. Однако раздел где можно ознакомиться со списком заказчиков на данный момент не активен, а портфолио не содержит никакой информации. Игру планируют завершить в 2024 году.