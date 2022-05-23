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Власти выделили 260 млн рублей на игру «Смута»

Артем
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Основой компьютерной игры станет роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.

Об этом сообщает источник ссылаясь на данные «Ъ». За проект взялась новосибирская студия Cyberia Limited при поддержке «Института Развития Интернета». Главной темой игры станет сражение с польскими захватчиками. Ключевыми персонажами станут такие исторические фигуры как Юрий Милославский, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Обычно «Институт Развития Интернета» оказывает поддержку около 50-70% от суммы вложений студии. Если верить предоставленным данным, то общая стоимость игры составит 370-520 млн. рублей. Cyberia Limited считают, что этого вполне достаточно для разработки игры из среднего технологического сегмента.

По словам разработчиков, идея пришла под впечатлением игры Ghost of Tsushima, которая рассказывает о борьбе японского самурая с монгольскими захватчиками:

«У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию».

Как заявляет Cyberia Limited, компания работает на движке Unity3D и выполняет заказы зарубежных партнеров. Однако раздел где можно ознакомиться со списком заказчиков на данный момент не активен, а портфолио не содержит никакой информации. Игру планируют завершить в 2024 году.


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Источник:
Коммерсант
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Комментарии

+798
amabilis1977
Эх, как своевременно !
2 часа назад в 15:38
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