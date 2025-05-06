⚡Внезапно: вышел второй трейлер GTA 6 и не только

Артем
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Rockstar Games поделились новыми кадрами будущей Grand Theft Auto VI и пачкой игровых скриншотов.

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Без лишних анонсов студия Rockstar Games представила второй трейлер Grand Theft Auto VI. В ролике показали новых персонажей и катсцены на игровом движке. Также интерес подогрели новыми скриншотами из игры.

Релиз игры ожидается 26 мая 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а позже на ПК. Ранее студия сообщила о переносе игры.

Трейлер
3
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Комментарии

Юрий
+25
Юрий
Ждём!!
2 часа назад в 17:50
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