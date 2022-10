Возвращение в Silent Hill: анонсировано сразу несколько проектов знаменитой серии

Konami показала три игры, продолжение фильма, интерактивный проект и мерч по легендарной франшизе.Японская студия разработчиков Konami встряхнула всех фанатов «Тихого Холма» многочисленными анонсами по игровой вселенной. В рамках презентации Silent Hill Transmission, которая транслировалась на YouTube, был представлен долгожданный ремейк Silent Hill 2. За разработку культовой части взялись разработчики из польской студии Bloober Team, подарившие игровой индустрии такие хорроры, как Layers of Fear, Observer, The Medium и другие.Переиздание станет консольным эксклюзивом для PlayStation 5 и выйдет на ПК.Помимо основной премьеры показали тизер игры Silent Hill: Townfall. Подробностей о ней не так много. Известно, что проект создается при участии Annapurna Interactive, которая специализируется на жанре интерактивное кино и опираются на эмоциональную составляющую повествования. Наиболее известные тайтлы студии What Remains of Edith Finch и A Memoir Blue. Дата релиза и платформы не были названы.Короткий трейлер игры Silent Hill F намекает на расширение географического расположения туманного города-призрака. Место действия переносится в Японию. Эстетика ужаса и красоты также заметно отличается от европейских штампов. Это дает надежду увидеть что-то оригинальное в серии. Однако представленный ролик хоть и впечатляет, но не основан на движке игры. Настороженность вызывает тот факт, что за разработку взялись Neobards Entertament, которые создавали провальный Resident Evil RE:vers. Платформы и даты также неизвестны.Кроме игр выл представлен загадочный ролик Sillent Hill: Ascensoin, который намекает на какой-то проект с живым интерактивом. Об этом можно предполагать по надписи Live в начале видео и анонсу даты выхода в конце, которая намечена на 2023 год.В ходе трансляции появлялся режиссер экранизации по Сайлент Хиллу Кристоф Ган. Он подтвердил, что вновь работает над продолжением хоррора. К сожалению, материалов по проделанной работе зрителям не показали.Konami не упустила возможность и прорекламировала фирменный мерч. Персонажи игровой вселенной украсили носки скейтбордов, а на основе ремейка Silent Hill 2 будут выпущены фигурки и диорамы с персонажами.