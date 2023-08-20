Все доступные фаталити из Mortal Kombat 1 попали на видео

Артем
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Фаталити или добивания, пожалуй самая зрелищная часть серии кровавого файтинга. Сейчас игроки участвуют в бета-тесте новой Mortal Kombat 1 и делятся новыми подробностями игры на YouTube.

Опробовать Mortal Kombat 1 до релиза могут пользователи, которые оформили предварительную покупку тайтла. Ростер бойцов ограничен, можно сразиться за Лю Кана, Джонни Кейджа, Китану, Кенши, Саб-Зеро и Ли Мей. В списке напарников числятся Фрост, Джакс, Соня Блейд и Кано. У каждого из игроков есть по несколько кровавых расправ, активировать которые можно после победы над противником. 

Оценить степень зрелищности и жестокости фаталити, совместных добиваний, бруталити, X-Ray-приемов и других сочных моментов можно из видео.


Дата выхода файтинга Mortal Kombat 1 ожидается 19 сентября 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
+4911
tellurian
Не по теме.
Обновите новость про Луна 25.

Со станцией "Луна-25" произошла нештатная ситуация
Увы, разбилась 😠
Сегодня в 11:42
#
tellurian
+4911
tellurian tellurian
Сегодня, в соответствии с программой полета, автоматической станцией «Луна-25» в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту.
В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.
В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации. Сайт Роскосмос
Сегодня в 11:44
#
–5
Руслан Левандовски
В свете того, какая мясорубка сейчас в Причерноморье и Украине, смотреть фаталити неактуально, смотрите видео с фронта.
2 часа назад в 15:21
#
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