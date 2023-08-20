Все доступные фаталити из Mortal Kombat 1 попали на видео

Фаталити или добивания, пожалуй самая зрелищная часть серии кровавого файтинга. Сейчас игроки участвуют в бета-тесте новой Mortal Kombat 1 и делятся новыми подробностями игры на YouTube.Опробовать Mortal Kombat 1 до релиза могут пользователи, которые оформили предварительную покупку тайтла. Ростер бойцов ограничен, можно сразиться за Лю Кана, Джонни Кейджа, Китану, Кенши, Саб-Зеро и Ли Мей. В списке напарников числятся Фрост, Джакс, Соня Блейд и Кано. У каждого из игроков есть по несколько кровавых расправ, активировать которые можно после победы над противником.Оценить степень зрелищности и жестокости фаталити, совместных добиваний, бруталити, X-Ray-приемов и других сочных моментов можно из видео.Дата выхода файтинга Mortal Kombat 1 ожидается 19 сентября 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.