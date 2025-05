Всё о GTA VI: сюжет, персонажи, локации, трейлеры, дата выпуска, на чём играть

В 2026 году выйдет долгожданная игра В 2026 году выйдет долгожданная игра GTA VI от компании Rockstar Games. Её выход несколько раз переносился, но недавно была твёрдо и чётко объявлена дата релиза, подкреплённая парочкой трейлеров и даже тематическим сайтом, где довольно подробно раскрываются персонажи, локации и сценарный сюжет. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Место действия

Герои и сюжет

Трейлеры

Дата выхода и поддерживаемые платформы

Все события GTA VI разворачиваются в городе Вайс-Сити, знакомом геймерам по одноимённой игре, вышедшей в рамках этой франшизы в 2002 году. Прообразом Вайс-Сити стал Майами, но на этот раз показаны не 80-е, а современность, которая стала куда более развратной, грязной и порочна.Локации в Вайс-Сити очень разнообразные, каждая из них обладает своими уникальными отличиями, значительно влияющими на геймплей:Особенности: Пляжи, отели, толпы отдыхающих.Детали: Здесь царит курортная атмосфера с загорелыми телами, но не все из них соответствуют стандартам красоты. Идеальное место для расслабления, пляжных вечеринок и наблюдения за туристами.Активности: Загар, плавание, участие в пляжных ивентах.Особенности: Уличная движуха, латиноамериканский колорит.Детали: Узкие улочки, яркие граффити, уличная еда и музыка. Место, где кипит нелегальная торговля и уличные тусовки.Активности: Посещение баров, участие в уличных гонках, знакомство с местными бандами.Особенности: Контрафактные товары, теневая экономика.Детали: Рынки с поддельными брендами, подпольные мастерские. Здесь можно купить всё — от фальшивых часов до оружия.Активности: Торговля на чёрном рынке, выполнение заданий для местных контрабандистов.Особенности: Гигантские круизные лайнеры, промышленная зона.Детали: Шумный порт с контейнерами, доками и рабочими. Место для масштабных операций — от кражи грузов до побегов на кораблях.Активности: Морские миссии, инфильтрация на суда.Особенности: Островная жизнь, природа.Детали: Несмотря на курортную инфраструктуру, гламура тут мало. Скрины показывают скромные пляжи и местных рыбаков.Активности: Катание на катерах и гидроциклах, дайвинг, подводная охота.Особенности: Болота, крокодилы, опасная фауна.Детали: Мрачное место, где даже полиция рискует гоняться за игроком по топям. Встречаются колоритные персонажи вроде охотников и браконьеров.Активности: Езда на воздушных лодках, охота на крокодилов, побеги от копов.Особенности: Заброшенные здания, упадок.Детали: Дешёвые мотели, закрытые парки аттракционов и пустые торговые центры. Пристанище для маргиналов и криминала.Активности: Исследование руин, стычки с бандами, поиск артефактов в заброшенных зданиях.Особенности: Промышленная зона, байкерские банды.Детали: Завод Allied Crystal — главный работодатель. Байкеры с серьёзным арсеналом контролируют район.Активности: Конфликты с бандами, саботаж производства, миссии на заводах.Особенности: Леса, озёра, дикая природа.Детали: Место для любителей экстрима. В лесах водятся чудаки-отшельники и опасные животные.Активности: Охота, рыбалка, гонки на внедорожниках, поиск секретных локаций.Главными героями GTA VI стали Джейсон Дюваль и его девушка Лусия Каминос, прообразами которых явно являются реально существовавшие грабители Клайд Бэрроу и Бонни Паркер (более известные в поп-культуре как Бонни и Клайд). Джейсон и Лусия пытались заработать денег законными способами, но не смогли и решили податься в криминал. Теперь их задача — не только разбогатеть, но так же не угодить в тюрьму и не умереть от пуль бандитов и полиции.Скорее всего, игрок сможет играть то за одного, то за другого главного персонажа, периодически переключаясь между ними, но также есть вероятность, что в Rockstar Games придумали какую-то более интересную механику (например, вы выбираете одного героя, а за второго играет искусственный интеллект, действия которого целиком зависят от ваших).Помимо двух основных персонажей, в игре будет несколько второстепенных, иногда даже с более яркими судьбами. Некоторые из них будут сообщниками Джейсона и Лусии, вознаграждая их за выполнение заданий, но наверняка они способны на предательство и двойную игру, поскольку преследуют только свои интересы. Вот что сообщается на сайте игры о ключевых персонажах:— Вырос в неблагополучной среде, связался с криминалом, но позже вступил в армию, чтобы начать новую жизнь.— После возвращения вынужден работать на наркокурьеров, мечтая о лучшем будущем.— Встреча с Лусией становится поворотным моментом, подталкивающим его к переменам.— С детства обучена драться, пыталась помочь семье, но попала в тюрьму из-за ошибки.— После освобождения стремится действовать умнее, используя чёткий план, который реализует с помощью Джейсона.— Прагматична, отвергает пустые мечты в пользу решительных действий.— Друг Джейсона, эксцентричный любитель теорий заговора и яркой одежды.— Работает на наркокурьера Брайана Хедера, но не гонится за статусом, предпочитая простые радости (пиво, подслушивание радиопереговоров).— Успешный уличный делец, владеет недвижимостью, стрип-клубом и студией звукозаписи.— Заключил контракт с Дре’куаном Пристом на лейбле Only Raw Records, чтобы создать музыкальный хит.— Любит роскошь (золотые цепи, девушки) и амбициозные проекты.— Девушки-инфлюенсеры, начинавшие с вымогательства у дилеров.— Теперь занимаются рэпом и продвижением в соцсетях. После хита с рэпером Даунплеем подписали контракт с Only Raw Records.— Бывший уличный торговец, мечтавший о музыке. Основатель лейбла Only Raw Records.— Сотрудничает с Real Dimez и Буби Айком, стремясь завоевать музыкальную сцену Вайс-Сити.— Харизматичный грабитель банков, организующий всё более дерзкие ограбления.— Вербует сообщников для своих операций. Вероятно, привлечёт Джейсона и Лусию к участию в своих авантюрах.— Наркокурьер «старой школы», работающий с третьей женой Лори. Владеет лодочной станцией для перевозки товара.— Использует Джейсона для грязной работы, предоставляя ему жильё (скромный дом показан в трейлере).— Джейсон и Лусия объединяются для реализации общего плана.— Брайан Хедер — работодатель Джейсона и Кэла.— Буби Айк и Дре’куан Прист сотрудничают через лейбл Only Raw Records, продвигая Real Dimez.— Рауль Баутиста может стать ключевым антагонистом или союзником для главных героев.Первый трейлер GTA VI был выпущен в начале декабря 2023 года , а второй лишь полтора года спустя — в мае 2025 . Ролики выполнены на том же игровом движке, что и сама игра, поэтому можно ожидать, что в ней будет столь же впечатляющая и реалистичная графика, как и в промо-материалах.Выпуск GTA VI неоднократно переносился. В мае было объявлено, что игра выйдет 26 мая 2026 года — эта дата сейчас указана на сайте Rockstar Games. Там же приводятся платформы, для которых будет подготовлен релиз, это PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Как и прежде, нет никакого упоминания версии игры для ПК.Вероятно, в Rockstar Games полагают, что на взлом этой версии были бы брошены силы лучших «крякеров», поэтому если эта игра и появится на компьютерах, то традиционно спустя год-другой — после того как будет получен максимальный доход от обладателей игровых консолей Sony и Microsoft. Примечательно, что промо-сайт GTA VI русифицирован, а это может означать, что игра будет поддерживать русский язык. Цена пока не объявлена, но игровые аналитики сходятся во мнении, что Rockstar Games не постесняется зарядить ценник как минимум в 100 долларов за стандартное цифровое издание.