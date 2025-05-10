Всё о GTA VI: сюжет, персонажи, локации, трейлеры, дата выпуска, на чём играть

В 2026 году выйдет долгожданная игра GTA VI от компании Rockstar Games. Её выход несколько раз переносился, но недавно была твёрдо и чётко объявлена дата релиза, подкреплённая парочкой трейлеров и даже тематическим сайтом, где довольно подробно раскрываются персонажи, локации и сценарный сюжет.
Место действия
Локации в Вайс-Сити очень разнообразные, каждая из них обладает своими уникальными отличиями, значительно влияющими на геймплей:
Оушен-Бич (Ocean Beach)
Особенности: Пляжи, отели, толпы отдыхающих.
Детали: Здесь царит курортная атмосфера с загорелыми телами, но не все из них соответствуют стандартам красоты. Идеальное место для расслабления, пляжных вечеринок и наблюдения за туристами.
Активности: Загар, плавание, участие в пляжных ивентах.
Маленькая Куба (Little Cuba)
Особенности: Уличная движуха, латиноамериканский колорит.
Детали: Узкие улочки, яркие граффити, уличная еда и музыка. Место, где кипит нелегальная торговля и уличные тусовки.
Активности: Посещение баров, участие в уличных гонках, знакомство с местными бандами.
Тиша-Вока (Tisha Voca)
Особенности: Контрафактные товары, теневая экономика.
Детали: Рынки с поддельными брендами, подпольные мастерские. Здесь можно купить всё — от фальшивых часов до оружия.
Активности: Торговля на чёрном рынке, выполнение заданий для местных контрабандистов.
Порт Вайс-Сити (Port Vice City)
Особенности: Гигантские круизные лайнеры, промышленная зона.
Детали: Шумный порт с контейнерами, доками и рабочими. Место для масштабных операций — от кражи грузов до побегов на кораблях.
Активности: Морские миссии, инфильтрация на суда.
Леонида-Кис (Leonida Keys)
Особенности: Островная жизнь, природа.
Детали: Несмотря на курортную инфраструктуру, гламура тут мало. Скрины показывают скромные пляжи и местных рыбаков.
Активности: Катание на катерах и гидроциклах, дайвинг, подводная охота.
Грассриверс (Grassrivers)
Особенности: Болота, крокодилы, опасная фауна.
Детали: Мрачное место, где даже полиция рискует гоняться за игроком по топям. Встречаются колоритные персонажи вроде охотников и браконьеров.
Активности: Езда на воздушных лодках, охота на крокодилов, побеги от копов.
Порт-Геллхорн (Port Gellhorn)
Особенности: Заброшенные здания, упадок.
Детали: Дешёвые мотели, закрытые парки аттракционов и пустые торговые центры. Пристанище для маргиналов и криминала.
Активности: Исследование руин, стычки с бандами, поиск артефактов в заброшенных зданиях.
Амброзия (Ambrosia)
Особенности: Промышленная зона, байкерские банды.
Детали: Завод Allied Crystal — главный работодатель. Байкеры с серьёзным арсеналом контролируют район.
Активности: Конфликты с бандами, саботаж производства, миссии на заводах.
Гора Калага (Mount Kalaga)
Особенности: Леса, озёра, дикая природа.
Детали: Место для любителей экстрима. В лесах водятся чудаки-отшельники и опасные животные.
Активности: Охота, рыбалка, гонки на внедорожниках, поиск секретных локаций.
Герои и сюжет
Главными героями GTA VI стали Джейсон Дюваль и его девушка Лусия Каминос, прообразами которых явно являются реально существовавшие грабители Клайд Бэрроу и Бонни Паркер (более известные в поп-культуре как Бонни и Клайд). Джейсон и Лусия пытались заработать денег законными способами, но не смогли и решили податься в криминал. Теперь их задача — не только разбогатеть, но так же не угодить в тюрьму и не умереть от пуль бандитов и полиции.
Скорее всего, игрок сможет играть то за одного, то за другого главного персонажа, периодически переключаясь между ними, но также есть вероятность, что в Rockstar Games придумали какую-то более интересную механику (например, вы выбираете одного героя, а за второго играет искусственный интеллект, действия которого целиком зависят от ваших).
Помимо двух основных персонажей, в игре будет несколько второстепенных, иногда даже с более яркими судьбами. Некоторые из них будут сообщниками Джейсона и Лусии, вознаграждая их за выполнение заданий, но наверняка они способны на предательство и двойную игру, поскольку преследуют только свои интересы. Вот что сообщается на сайте игры о ключевых персонажах:
Джейсон Дюваль
— Вырос в неблагополучной среде, связался с криминалом, но позже вступил в армию, чтобы начать новую жизнь.
— После возвращения вынужден работать на наркокурьеров, мечтая о лучшем будущем.
— Встреча с Лусией становится поворотным моментом, подталкивающим его к переменам.
Лусия Каминос
— С детства обучена драться, пыталась помочь семье, но попала в тюрьму из-за ошибки.
— После освобождения стремится действовать умнее, используя чёткий план, который реализует с помощью Джейсона.
— Прагматична, отвергает пустые мечты в пользу решительных действий.
Кэл Хэмптон
— Друг Джейсона, эксцентричный любитель теорий заговора и яркой одежды.
— Работает на наркокурьера Брайана Хедера, но не гонится за статусом, предпочитая простые радости (пиво, подслушивание радиопереговоров).
Буби Айк
— Успешный уличный делец, владеет недвижимостью, стрип-клубом и студией звукозаписи.
— Заключил контракт с Дре’куаном Пристом на лейбле Only Raw Records, чтобы создать музыкальный хит.
— Любит роскошь (золотые цепи, девушки) и амбициозные проекты.
Real Dimez (Бэйлюкс и Рокси)
— Девушки-инфлюенсеры, начинавшие с вымогательства у дилеров.
— Теперь занимаются рэпом и продвижением в соцсетях. После хита с рэпером Даунплеем подписали контракт с Only Raw Records.
Дре’куан Прист
— Бывший уличный торговец, мечтавший о музыке. Основатель лейбла Only Raw Records.
— Сотрудничает с Real Dimez и Буби Айком, стремясь завоевать музыкальную сцену Вайс-Сити.
Рауль Баутиста
— Харизматичный грабитель банков, организующий всё более дерзкие ограбления.
— Вербует сообщников для своих операций. Вероятно, привлечёт Джейсона и Лусию к участию в своих авантюрах.
Брайан Хедер
— Наркокурьер «старой школы», работающий с третьей женой Лори. Владеет лодочной станцией для перевозки товара.
— Использует Джейсона для грязной работы, предоставляя ему жильё (скромный дом показан в трейлере).
Связи между героями:
— Джейсон и Лусия объединяются для реализации общего плана.
— Брайан Хедер — работодатель Джейсона и Кэла.
— Буби Айк и Дре’куан Прист сотрудничают через лейбл Only Raw Records, продвигая Real Dimez.
— Рауль Баутиста может стать ключевым антагонистом или союзником для главных героев.
Трейлеры
Первый трейлер GTA VI был выпущен в начале декабря 2023 года, а второй лишь полтора года спустя — в мае 2025. Ролики выполнены на том же игровом движке, что и сама игра, поэтому можно ожидать, что в ней будет столь же впечатляющая и реалистичная графика, как и в промо-материалах.
Трейлер GTA VI № 1
Трейлер GTA VI № 2
Дата выхода и поддерживаемые платформы
Выпуск GTA VI неоднократно переносился. В мае было объявлено, что игра выйдет 26 мая 2026 года — эта дата сейчас указана на сайте Rockstar Games. Там же приводятся платформы, для которых будет подготовлен релиз, это PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Как и прежде, нет никакого упоминания версии игры для ПК.
Вероятно, в Rockstar Games полагают, что на взлом этой версии были бы брошены силы лучших «крякеров», поэтому если эта игра и появится на компьютерах, то традиционно спустя год-другой — после того как будет получен максимальный доход от обладателей игровых консолей Sony и Microsoft. Примечательно, что промо-сайт GTA VI русифицирован, а это может означать, что игра будет поддерживать русский язык. Цена пока не объявлена, но игровые аналитики сходятся во мнении, что Rockstar Games не постесняется зарядить ценник как минимум в 100 долларов за стандартное цифровое издание.