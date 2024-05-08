Вы этого не просили, но игру «Смута» улучшат

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Исторический эпос «Смута» вышел чуть больше месяца назад, и сейчас о нём уже практически не вспоминают, ведь игра оказалась во многом разочаровывающей. Но разработчики из Cyberia Nova не намерены бросать своё творение — недавно они поделились планами по улучшению своего проекта.Сначала авторы доработают боевую систему: сначала изменят динамику сражений, затем добавят систему парирования и, наконец, доведут до ума сопутствующие механики вместе с искусственным интеллектом врагов. После этого студия займётся стелсом и связанными с открытым миром деталями, а затем улучшит диалоги и сюжетную линию. К сожалению, о точных сроках выпуска патчей пока можно только догадываться.После всех этих изменений Cyberia Nova планирует выпустить дополнение под названием «Земский собор». Оно расскажет о политических интригах 1613 года.Также в сети появились новые дневники разработчиков, посвящённые технической стороне ролевого боевика и процессу создания обновлений. По словам продюсера Андрея Белова, команда не покупала все ассеты у Epic Games: вопреки слухам, большинство моделей и декораций созданы самими разработчиками. Также Белов заявил, что к игре в ближайшее время выпустят три патча, последний из которых станет первым шагом по «дорожной карте».