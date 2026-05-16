Вы купили игру, но она не ваша. Эту несправедливость хотят исправить, но издатели против

Крупнейшие игровые издатели, объединённые в Ассоциацию развлекательного программного обеспечения (Entertainment Software Association, ESA), выступили с протестом против калифорнийского законопроекта AB 1921, известного как «Акт о защите наших игр» (Protect Our Games Act). Среди членов ассоциации — Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Sony, SEGA, Take-Two, Capcom и Konami.Законопроект обязывает издателей при прекращении поддержки онлайн‑игр с привязкой к серверам выполнить одно из трёх требований: предоставить игрокам офлайн‑режим, выпустить патч для автономной работы или вернуть полную стоимость игры. Согласно документу, издатели также должны уведомлять покупателей о предстоящем закрытии серверов как минимум за 60 дней и не продавать игру в этот период.Основной аргумент ESA заключается в том, что геймеры не владеют играми в полном смысле этого слова, а лишь приобретают лицензию на их использование, то есть по сути арендуют. Ассоциация ссылается на закон AB 2426, который обязал цифровые магазины открыто указывать, что покупатель получает именно лицензию, а не товар.По мнению издателей, видеоигры не могут приравниваться к обычным материальным товарам, поэтому к ним неприменимы стандартные гарантии. Кроме того, ESA предупреждает о непомерных расходах, которые потребуются для поддержания устаревшей серверной инфраструктуры или создания патчей для офлайна, а также о сложностях с переоформлением лицензий на музыку, изображения автомобилей и прочий контент.