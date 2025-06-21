Сюжет Call of Duty Black Ops 7 разворачивается в 2035 году и станет прямым продолжением Black Ops 2. Игроки вновь встретят Дэвида Мейсона и окунутся в параноидальный мир научно-фантастический мир технологий будущего.
Вышел новый тизер Call of Duty Black Ops 7
Артем Фунтиков —
Treyarch выпустила короткий ролик «Урок» с главным антагонистом игры — Раулем Менендесом. Видео спрятали на YouTube-канале Cordis Die, который 12 лет назад использовали для продвижения Black Ops 2.
Сюжет Call of Duty Black Ops 7 разворачивается в 2035 году и станет прямым продолжением Black Ops 2. Игроки вновь встретят Дэвида Мейсона и окунутся в параноидальный мир научно-фантастический мир технологий будущего.
Сюжет Call of Duty Black Ops 7 разворачивается в 2035 году и станет прямым продолжением Black Ops 2. Игроки вновь встретят Дэвида Мейсона и окунутся в параноидальный мир научно-фантастический мир технологий будущего.
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