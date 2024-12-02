Вышел новый трейлер игры «Русы против Ящеров 2» с культовой фразой Юлия Цезаря
Артем Фунтиков
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«Революционный» сиквел антирептилоидного экшена выйдет в первом квартале 2025 года.
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Отечественная студия the Bratans представила свежий трейлер мемного рубилова «Русы против Ящеров 2». Опираясь на «подлинные» исторические факты, энтузиасты продолжили расширять историю о противостоянии рептилий и богатырей. Новый геймплейный трейлер поражает не только бодрым фонком и эпичной мощью героев, но и сдобрен ранее неизвестной цитатой великого императора Юлия Цезаря.
Разработчики обещают массу нового контента: кооператив на четверых, глубокий лор, возможность поездки на динозаврах, ультимативные медвежьи навыки, повышение тестостерона на 80% во время игры и многое другое.
Релиз «Русы против ящеров 2» ожидается в начале 2025 года на ПК в Steam.