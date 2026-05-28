Вышел первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4. Игра выйдет уже осенью

Студия Infinity Ward официально представила Call of Duty: Modern Warfare 4. Разработчики показали дебютный трейлер шутера, раскрыли первые детали кампании и подтвердили дату выхода — релиз сосотоится уже 23 октября на ПК, PS5, Xbox Series S/X и Switch 2.Сюжет новой части развернется сразу в нескольких странах, включая Северную и Южную Корею, Францию, Россию и США. В трейлере показали знакомых персонажей серии — капитана Прайса, Гоуста и других оперативников Task Force 141. Судя по ролику, Infinity Ward снова делает ставку на масштабную военную кампанию с глобальным конфликтом и кинематографичными миссиями.Журналисты и блогеры уже успели протестировать мультиплеер Modern Warfare 4 и поделились первыми подробностями. На релизе игроков ждут 12 карт формата «6 на 6», возвращение Gunfight и Big War, а также классическая система престижа с возможностью сброса уровня ради уникальных наград.Infinity Ward также изменила некоторые механики. В игре не будет Omnimovement из Black Ops 7, однако анимации движения станут быстрее и плавнее. Ещё разработчики ускорили преодоление препятствий и сохранили возможность отмены скольжения. Кроме этого, враги без глушителя снова будут отображаться на мини-карте — фанаты просили вернуть эту функцию уже несколько лет.Еще одно важное изменение касается стрельбы. В Modern Warfare 4 убрали случайный разброс пуль при стрельбе от бедра — теперь пули летят точно туда, куда направлен ствол оружия. Также в игре сохранится классическая система с тремя перками, включая «Ниндзя», уменьшающий звук шагов.Отдельно Infinity Ward подтвердила возвращение PvE-режима DMZ в обновленном формате. Полноценную презентацию режима покажут уже 7 июня в рамках Xbox Games Showcase.Стоимость стандартного издания составила $70, а Vault Edition — $100.