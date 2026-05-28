Вышел первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4. Игра выйдет уже осенью

Фархад


Студия Infinity Ward официально представила Call of Duty: Modern Warfare 4. Разработчики показали дебютный трейлер шутера, раскрыли первые детали кампании и подтвердили дату выхода — релиз сосотоится уже 23 октября на ПК, PS5, Xbox Series S/X и Switch 2.

Сюжет новой части развернется сразу в нескольких странах, включая Северную и Южную Корею, Францию, Россию и США. В трейлере показали знакомых персонажей серии — капитана Прайса, Гоуста и других оперативников Task Force 141. Судя по ролику, Infinity Ward снова делает ставку на масштабную военную кампанию с глобальным конфликтом и кинематографичными миссиями.

Журналисты и блогеры уже успели протестировать мультиплеер Modern Warfare 4 и поделились первыми подробностями. На релизе игроков ждут 12 карт формата «6 на 6», возвращение Gunfight и Big War, а также классическая система престижа с возможностью сброса уровня ради уникальных наград.



Infinity Ward также изменила некоторые механики. В игре не будет Omnimovement из Black Ops 7, однако анимации движения станут быстрее и плавнее. Ещё разработчики ускорили преодоление препятствий и сохранили возможность отмены скольжения. Кроме этого, враги без глушителя снова будут отображаться на мини-карте — фанаты просили вернуть эту функцию уже несколько лет.

Еще одно важное изменение касается стрельбы. В Modern Warfare 4 убрали случайный разброс пуль при стрельбе от бедра — теперь пули летят точно туда, куда направлен ствол оружия. Также в игре сохранится классическая система с тремя перками, включая «Ниндзя», уменьшающий звук шагов.



Отдельно Infinity Ward подтвердила возвращение PvE-режима DMZ в обновленном формате. Полноценную презентацию режима покажут уже 7 июня в рамках Xbox Games Showcase.

Стоимость стандартного издания составила $70, а Vault Edition — $100.
Источник:
Xbox
Задорный экшен LEGO Batman слили на торренты
Комментарии (3)

Вася Вотафаков
Люблю COD 1/2. Врубаю коды-все оружие, режим бога и погнали. Танковые сражения нравятся 😍 современное конечно красивее. Но я застрял где-то там. Еще в танки играю. Battle City. На dandy. С подругой садимся. Ей вкусняшка. Мартини. Мне вискарик со льдом и погнали. Она обороняет штаб и ей бонусы. А я всю эту нечисть 16 битную выкашиваю. Но. Когда появляется шапочка-неубивайка. Я оправляю ее взять и теперь она с радостью косит врагов. Наблюдать огонь 🔥 в глазах блондинки это прекрасно 🥰 но не забывайте оберегать свою половинку 🤗 Пс: просто блондинки дружелюбные и им может быть жалко врага, Как моей. И она их отпускает. А потом они в нее стреляют 🤣🤣🤣 поэтому все жизни какие появляются я отдаю ей 🤣🤣🤣тут никакой жизни не хватит 😄🤣
Сегодня в 01:48
Вася Вотафаков
Еще люблю Flatout. Просто разбиваешь тачки в хлам. Люблю игру Insane. Старая. Без диска не идет. Кидаешь виртуалку и вуаля. Динамика просто чумовая. Машины делают именно то как ты нажал кнопку. Офигенно
Сегодня в 01:52
Вася Вотафаков
Еще есть такая игра Sub Command… она идет только под вин7. И только с диска. Обожаю эту игру. Она с графикой так себе. Но подводные бои с субмаринами это нечто. Это отдельный кайф. Я как офицер подводник говорю вам это офигенный тренажер. Правда до этого уровня дойти надо. Но все бои. Поведение лодки в надводном и подводном положении все чётко.
Сегодня в 01:58
