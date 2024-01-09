Вышел релизный трейлер Devil May Cry: Peak of Combat для iOS и Android

Артем
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Страничка с мобильным слэшером уже появилась в App Store и Google Play. Игра переведена на русский язык и будет доступна для скачивания уже завтра.

Речь идет о международной версии Devil May Cry: Peak of Combat, так как в Китае игра была доступна с лета 2021 года. Теперь оценить мобильную версию приключений Данте смогут все желающие. 

Сюжет разворачивается сразу после завершения событий Devil May Cry 3: Dante’s Awakening. Данте продолжает преследовать своего брата Вергилия, сражаясь с демонами из потустороннего мира. Пользователи и участники бета-тестов из регионов хвалят игру за динамику схожую с оригиналом и проработанные анимации героев. Отдельным плюсом станет наличие русского языка в субтитрах и совместимость с геймпадами Xbox и PlayStation.


Предзагрузка игры уже доступна:


Запуск намечен на 10 января 2024 года.
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Источник:
YouTube
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