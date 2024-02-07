Вышел саундтрек из DLC к Atomic Heart: «Узник Лимбо». Где слушать?

Артем
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С выходом нового дополнения к игре Atomic Heart студия Mundfish выпустила четвертую часть саундтрека. Среди композиций есть «На Заре» группы Альянс в современной метал-обработке.

Всего в плейлисте 8 треков. Наиболее популярными и узнаваемыми стали композиции «Звенит январская вьюга» и «На заре». Помимо оригинальных исполнителей в записи приняли участие сразу несколько музыкальных коллективов, включая певицу-блогера Сашу Квашеную.

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Послушать новые композиции из DLC можно на всех популярных сервисах:


DLC «Узник Лимбо» можно приобрести отдельно на VK Play за 399 рублей. 


Наш главный редактор Георгий Лямин полностью прошел Atomic Heart и поделился своими впечатлениями в отдельном материале.
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Источник:
VK
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