Вышел свежий трейлер PIONER — атмосферной игры от российской студии

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Разработчики из GFA Games опубликовали новый ролик с демонстрацией геймплея грядущего ММО шутера.Название видео «Аномалия» говорит само за себя. В нем разработчики студии GFA Games знакомят будущих игроков с опасностями, которые встретятся на локациях в процессе скитания по пустошам. Также в ролике можно увидеть новые артефакты, виды вооружения и устройства для выживания в постапокалиптическом мире.Пока дата выхода PIONER не названа, поскольку разработчики стараются сделать проект максимально отточенным и качественным. Известно, что игра выйдет на ПК и консолях PlayStation и Xbox. Ранее GFA Games обещала релиз уже в 2024 году.