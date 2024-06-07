ПМЭФ 2024

Вышел свежий трейлер PIONER — атмосферной игры от российской студии

Артем
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Разработчики из GFA Games опубликовали новый ролик с демонстрацией геймплея грядущего ММО шутера.

Название видео «Аномалия» говорит само за себя. В нем разработчики студии GFA Games знакомят будущих игроков с опасностями, которые встретятся на локациях в процессе скитания по пустошам. Также в ролике можно увидеть новые артефакты, виды вооружения и устройства для выживания в постапокалиптическом мире.


Пока дата выхода PIONER не названа, поскольку разработчики стараются сделать проект максимально отточенным и качественным. Известно, что игра выйдет на ПК и консолях PlayStation и Xbox. Ранее GFA Games обещала релиз уже в 2024 году.

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Источник:
YouTube
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