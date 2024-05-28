Вышел трейлер Call of Duty: Black Ops 6. Это разочарование

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Ролик опубликовали на официальном YouYube-канале франшизы.После загадочных тизеров, Activision приоткрыла завесу тайны и подтвердила существование проекта. Игра выходит в рамках серии Black Ops — события происходят в той же вселенной и могут переплетаться с другими событиями франшизы. К разочарованию геймеров, трейлер не содержит игровых кадров и состоит из короткого диалога актеров. Сюжет развернется вокруг конфликта в Персидском заливе.Как и прежде, за разработку взялись две команды. Raven Software отвечает за однопользовательский режим, а Treyarch делают зомби-мод и мультиплеер. Более подробно об игре расскажут 9 июня на презентации Xbox.