Вышла Age of Wonder 4 — магическая стратегия от создателей Overlord

Артем
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Меньше чем за сутки игра привлекла внимание почти 40 тысяч игроков в Steam, оставив позади релиз вампирского шутера Redfall с пиковым онлайном в 6 тысяч пользователей. Стратегию хвалят за разнообразие контента, увлекательный процесс, гибкие настройки, реиграбельность, приятную графику.

Age of Wonder 4 — это 4X-стратегия в магическом сеттинге. По канонам жанра игровой процесс строится на 4-х моделях — изучение, расширение, эксплуатация и уничтожение (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate). Сражения пошаговые, а значит перед своим ходом игроку предстоит распланировать действия: подготовить войска, укрепить оборону, собрать ресурсы или построить стратегически важные объекты.

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Сюжет Age of Wonder 4 расскажет о возвращении королей-волшебников, которые намерены править смертными. Чтобы противостоять врагу, человечеству предстоит познать магические писания и приготовится к решающей битве. 

Перед игрой необходимо создать свою нацию. Это могут быть люди, эльфы, гномы, орки, человекоподобные животные или полурослики-людоеды. Классы обладают своей культурой и магическими способностями, которые выбираются на старте. При исследовании игрового мира народ становится сильнее, добывая волшебные книги.
По мере прокачки, игроку добавляются новые способности для сражений. Поиск апгрейдов сопровождается сражениями с мелкими противниками, которые подготовят игрока к масштабным осадам и повысят уровень. Впрочем, не все вопросы решаются силой или волшебством, для приобретения союзников стоит положиться на навык дипломатии.

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Дремучие леса, заснеженные горы, пустынные равнины — Age of Wonder 4 приветствует игроков разнообразными локациями и ландшафтами. Разработчики также реализовали систему случайных событий, исход которых повлияет на дальнейшее развитие истории в игровой вселенной. По завершению основного сюжета предводитель армии занимает почетное место в пантеоне. Если игру начать заново, он выступит в качестве вашего союзника или противника.
Игра от Triumhp Sudios многим известна по юморной дилогии Overlord — экшен-RPG про Владыку темных сил, управляющего приспешниками-миньонами. Age of Wonder 4 была тепло встречена критиками и игроками: из 1100 обзоров в Steam, 77% — положительные. Не обошлось и без критики: некоторые жалуются на вылеты, зависания, нестабильные FPS, баги и отваливающийся мультиплеер. Вероятно, разработчики учтут жалобы и поправят все минусы патчами.

Системные требования:
  • Процессор: Intel Core i5-2500K / AMD® Ryzen 5 1600X;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 670 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ)/Intel®® Iris™ Xe G7 / AMD Radeon Vega 8;
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • Место на диске: 20 ГБ;
  • ОС: 64-разрядная Windows 10.



Игра уже доступна в Steam и Epic Game Store для ПК, а так же на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.
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Источник:
Steam
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Комментарии

Esthet
+1735
Esthet
Вчера прикупил за 600р премиум версию😋
Сегодня в 15:00
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