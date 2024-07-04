Вышла бесплатная игра Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

ZZZ пополнила портфолио студии miHoYo. На этот раз сеттинг погружает игроков в мир ретро-киберпанка. Игра доступна на ПК, iOS, Android и PlayStation 5.
Сюжет разворачивается в недалеком будущем. Всемирная катастрофа разбросала по всему миру каверны — черные сферы-лабиринты с обитающими в них монстрами. Появились чудовища не просто так. Раньше они были простыми людьми или роботами, но заблудившись в загадочном пространстве на их тело повлиял эфир — вещество, вырабатываемое кавернами.
Игроку отпускается роль одного из двух персонажей — Вайз или Белль. А поскольку брат и сестра являются лишь хакерами-проводниками по таинственным сферам, всю работу выполняют агенты, кем и предстоит управлять большую часть игрового времени. По мере прохождения команда будет пополняться новыми напарниками из девяти фракций, которые специализируются на разных способностях.
В отличие от Genshin Impact новый проект не строится на исследование в открытом мире. Повествование линейное, а упор сделан на экшен-сражения в духе Devil May Cry. Основных активностей три, во всяком случае на старте. Можно двигаться по сюжетной линии, выбрать отдельное сражение с врагами или исследовать сферы, собирая ценные ресурсы и разгадывая головоломки. Как и все проекты miHoYo интерес в ZZZ поддерживают ежедневные испытания, а также выбивание баннеров с оружием, усилениями и новыми персонажами.
С 4 июля Zenless Zone Zero стала доступна для скачивания на ПК, iOS, Android и PlayStation 5. В игре доступен русский язык субтитрами.
Системные требованияДля ПК:
OC: Windows 10, 64 bit или новее (Windows 11), DirectX: версия 11.1. и новее
Процессор: Intel Core i5 7-го поколения
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970
Оперативная память: 8 ГБ
Накопитель: не менее 57 Гб свободного места на диске (для распаковки файлов необходимо ещё 58 Гб; рекомендуется SSD.
Для iOS:
ОС: iOS версии 14.0 и новее
Устройство: iPhone XS или iPad A12
Накопитель: 26 ГБ
Для Android:
ОС: версия Android 11.0 и новее или версия HarmonyOS 4.0 и новее
Процессор: Snapdragon 855, Dimensity 1200 или Kirin 990
Оперативная память: 8 ГБ
Накопитель: 20 ГБ
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