Вышла бесплатная игра Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

Системные требования

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ZZZ пополнила портфолио студии miHoYo. На этот раз сеттинг погружает игроков в мир ретро-киберпанка. Игра доступна на ПК, iOS, Android и PlayStation 5.Сюжет разворачивается в недалеком будущем. Всемирная катастрофа разбросала по всему миру каверны — черные сферы-лабиринты с обитающими в них монстрами. Появились чудовища не просто так. Раньше они были простыми людьми или роботами, но заблудившись в загадочном пространстве на их тело повлиял эфир — вещество, вырабатываемое кавернами.Игроку отпускается роль одного из двух персонажей — Вайз или Белль. А поскольку брат и сестра являются лишь хакерами-проводниками по таинственным сферам, всю работу выполняют агенты, кем и предстоит управлять большую часть игрового времени. По мере прохождения команда будет пополняться новыми напарниками из девяти фракций, которые специализируются на разных способностях.В отличие от Genshin Impact новый проект не строится на исследование в открытом мире. Повествование линейное, а упор сделан на экшен-сражения в духе Devil May Cry. Основных активностей три, во всяком случае на старте. Можно двигаться по сюжетной линии, выбрать отдельное сражение с врагами или исследовать сферы, собирая ценные ресурсы и разгадывая головоломки. Как и все проекты miHoYo интерес в ZZZ поддерживают ежедневные испытания, а также выбивание баннеров с оружием, усилениями и новыми персонажами.С 4 июля Zenless Zone Zero стала доступна для скачивания на ПК, iOS, Android и PlayStation 5. В игре доступен русский язык субтитрами.Windows 10, 64 bit или новее (Windows 11), DirectX: версия 11.1. и новееIntel Core i5 7-го поколенияNVIDIA GeForce GTX 9708 ГБне менее 57 Гб свободного места на диске (для распаковки файлов необходимо ещё 58 Гб; рекомендуется SSD.iOS версии 14.0 и новееiPhone XS или iPad A1226 ГБверсия Android 11.0 и новее или версия HarmonyOS 4.0 и новееSnapdragon 855, Dimensity 1200 или Kirin 9908 ГБ20 ГБ