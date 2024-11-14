Вышла игра Beyond The Darkness — наш ответ хоррору Little Nightmares

Артем
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Игра окунет вас в детские кошмары, даже если вы успели о них позабыть.

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Состоялся полноценный релиз игры Beyond The Darkness от отечественных разработчиков из My Little Studio. Платформер с элементами хоррора проведет игроков сквозь жуткое место, что раньше было домом. Милли, главной героине, предстоит выжить среди чудовищ, ради спасения своей семьи. Старая лампа — ее верный друг и путеводитель по миру кошмаров, загадок и головоломок.


Внешне игра похожа на серию игр Little Nightmares и American McGee’s Alice. Игра уже доступна в Steam по цене 327 руб и полностью озвучена на русский язык.

Системные требования:

  • ОС: Windows 10, 64-bit;
  • Процессор: Intel Core i5-2300 или AMD FX-4350;
  • Оперативная память: 6 ГБ;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB или AMD Radeon HD 7850, 2 GB;
  • Место на диске: 10 ГБ.

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