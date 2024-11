Вышла игра Beyond The Darkness — наш ответ хоррору Little Nightmares

Игра окунет вас в детские кошмары, даже если вы успели о них позабыть. Игра окунет вас в детские кошмары, даже если вы успели о них позабыть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

ОС: Windows 10, 64-bit;

Windows 10, 64-bit; Процессор: Intel Core i5-2300 или AMD FX-4350;

Intel Core i5-2300 или AMD FX-4350; Оперативная память : 6 ГБ;

: 6 ГБ; Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB или AMD Radeon HD 7850, 2 GB;

Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB или AMD Radeon HD 7850, 2 GB; Место на диске: 10 ГБ.

Состоялся полноценный релиз игры Beyond The Darkness от отечественных разработчиков из My Little Studio. Платформер с элементами хоррора проведет игроков сквозь жуткое место, что раньше было домом. Милли, главной героине, предстоит выжить среди чудовищ, ради спасения своей семьи. Старая лампа — ее верный друг и путеводитель по миру кошмаров, загадок и головоломок.Внешне игра похожа на серию игр Little Nightmares и American McGee’s Alice. Игра уже доступна в Steam по цене 327 руб и полностью озвучена на русский язык.