Вышла Metal Slug Tactics — продолжение культовой «стрелялки» в новом формате

Артем
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Классический экшен-платформер превратился в тактический рогалик. 

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Релиз Metal Slug Tactics состоялся буквально на всех актуальных платформах: ПК, (Steam, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S, Nintendo Switch, а также доступна бесплатно подписчикам Game Pass. По сюжету бравые вояки Марко Росси, Эри Касамото, Фио Джерми, Тарма Роувинг, знакомые фанатам серии, сражаются против армии злодеев во главе с генералом Дональдом Мордена.

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Игроков ждут динамические сражения, однако теперь принцип «беги-стреляй» не прокатит — для победы нужно подумать головой и точно просчитать тактику наступления. Персонажей наделили разнообразными характеристиками и способностями, а каждый бой обещает быть уникальным, благодаря процедурной генерации карт. При этом разработчики придерживались классическому ретро-дизайну — герои и окружение выполнены в узнаваемом пиксель-арт стиле. 

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Критики похвалили внешность и динамику игры, но отметили, что тактическая составляющая недостаточно глубока. Кроме того, встречаются раздражающие баги. На агрегаторах отзывов Metacritic и OpenCritic стратегия держит стабильные 79% рейтинга, отзывы Steam тоже радуют — 79% обзоров положительные. 

В российском регионе Metal Slug Tactics доступна по цене 792 руб, а вот перевод не завезли, даже субтитрами.

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