Вышла World of Goo 2 — головоломка из детства

Артем
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Продолжение приключений черных капелек ждали 16 лет.

Создателями физической головоломки по-прежнему осталась студия 2D Boy. Игрокам придется управлять стаей тянучек. Часть из них послужит стройматериалом для возведения мостов и башен, чтобы другие могли дотянуться до трубы и перейти на следующий уровень. По мере прохождения, загадки усложняются, а в команду приходят шарики с самыми разнообразными способностями. Например, надуваться как воздушный шар и быть поддержкой для моста, отскакивать от поверхностей, взрываться или быть опорой из-за особо прочного материала.

По словам разработчиков, World of Goo 2 состоит из пяти глав и 60 уровней. Из улучшений отмечается реалистичная физика и обилие новых способностей для жидких персонажей.

Оригинальная World of Goo вышла в 2008 году на персональных компьютерах, а позже была портирована на мобильные платформы. Релиз сиквела состоялся на ПК и Nintendo Switch.


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Источник:
Epic Games Store
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Комментарии

stuff
+12
stuff
Это нам надо !
Сегодня в 18:35
#
tellurian
+1647
tellurian
Первый раз слышу 😱
час назад в 20:06
#
+7
zaba77
И ссылка на ютьюб! Ой, я не могу!😂😂😅😅 Почему не на Рутуб или ВК Видео или на Платформу?🤪🤣 Чо там такого нет? Как так то???😢
55 минут назад
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