Вышла World of Goo 2 — головоломка из детства

Продолжение приключений черных капелек ждали 16 лет.
Создателями физической головоломки по-прежнему осталась студия 2D Boy. Игрокам придется управлять стаей тянучек. Часть из них послужит стройматериалом для возведения мостов и башен, чтобы другие могли дотянуться до трубы и перейти на следующий уровень. По мере прохождения, загадки усложняются, а в команду приходят шарики с самыми разнообразными способностями. Например, надуваться как воздушный шар и быть поддержкой для моста, отскакивать от поверхностей, взрываться или быть опорой из-за особо прочного материала.
По словам разработчиков, World of Goo 2 состоит из пяти глав и 60 уровней. Из улучшений отмечается реалистичная физика и обилие новых способностей для жидких персонажей.
Оригинальная World of Goo вышла в 2008 году на персональных компьютерах, а позже была портирована на мобильные платформы. Релиз сиквела состоялся на ПК и Nintendo Switch.
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