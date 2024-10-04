Вышли крупные обновления игр Doom и Doom II. Нет, это не новости из 90-х

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Компания Bethesda выпустила обновления для Doom и Doom II. Ранее эти игры были портированы на современные платформы и стали доступны в рамках подписки GamePass на Xbox и ПК.Что нового:— Добавлена поддержка соотношения сторон 21:9 для ультрашироких мониторов— Появилась опция объёмного звучания— В меню паузы можно активировать читы— Появилась возможность искать моды по названию— Добавлен фильтр для поиска игроков в режиме мультиплераРелиз обновлённых версий Doom и Doom II состоялся в этом году. В играх улучшена графика, добавлены моды и новые уровни, а также появился онлайн-мультиплеер на 16 игроков.