Вышло дополнение Atomic Heart: Инстинкт истребления

Возвращение майора Нечаева в лабиринты Предприятия 3826 состоялось на ПК и консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
В DLC игроки майор с позывным П-3 отправляется в комплекс «Менделеев», чтобы узнать всю правду об ремонтном аппарате «Элеаноре». Игрокам предстоит встретиться с новым сотрудником предприятия профессором Лебедевым, который разработал план, как усмирить обезумевший шкаф наделенный интеллектом.
Игрокам обещают встречу с уже полюбившимися персонажами, которые раскроются с совершенно иной стороны. Приблизительная длительность — 3-5 часов.
Цена дополнения «Инстинкт Истребления» в VK Play составляет 399 рублей, а в Steam — 10 долларов или 169 лир.
Также до 7 августа Atomic Heart будет продаваться со скидкой до 40%. В VK Play стоимость игры начинается от 1649 рублей, а в Steam — от 40 долларов или от 461 лиры.