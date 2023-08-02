Вышло дополнение Atomic Heart: Инстинкт истребления

Артем
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Возвращение майора Нечаева в лабиринты Предприятия 3826 состоялось на ПК и консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. 

В DLC игроки майор с позывным П-3 отправляется в комплекс «Менделеев», чтобы узнать всю правду об ремонтном аппарате «Элеаноре». Игрокам предстоит встретиться с новым сотрудником предприятия профессором Лебедевым, который разработал план, как усмирить обезумевший шкаф наделенный интеллектом.
В первом дополнении разработчики из Mundfish добавили новых врагов и два вида пушек и способность управлять временем при помощи перчатки.

Игрокам обещают встречу с уже полюбившимися персонажами, которые раскроются с совершенно иной стороны. Приблизительная длительность — 3-5 часов.

Цена дополнения «Инстинкт Истребления» в VK Play составляет 399 рублей, а в Steam — 10 долларов или 169 лир.

Также до 7 августа Atomic Heart будет продаваться со скидкой до 40%. В VK Play стоимость игры начинается от 1649 рублей, а в Steam — от 40 долларов или от 461 лиры.

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Источник:
DTF
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