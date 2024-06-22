Вышло крупное обновление Fortnite с новым игровым режимом и оригинальной картой

Фархад
Fortnite

Компания Epic Games анонсировала новый игровой режим Fortnite под названием «Перезарядка», которая вернёт игроков к оригинальной карте «Брошенные башни».

Новый режим «Перезарядка» рассчитан на 40 игроков, которые будут сражаться на компактной карте с уже знакомыми локациями вроде Брошенных башен и Торговой точки. Главная фишка нового режима — пока жив хоть один игрок, отряд будет возрождаться до бесконечности. Как в «Королевской битве», так и в «Нулевой высоте» побеждает последний выживший отряд. На «возрождение» павшего игрока выделено 30 секунд, но на поздних этапах матча это время увеличивается до 40 секунд. Ну а ближе к концу матча автоматическое возрождение прекратится, так что вы больше не сможете вернуть устранённых напарников.



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Обновление уже доступно всем геймерам, а сам режим «Перезарядка» откроется 22 июня после 21:00 по московскому времени. Как обычно, Epic подготовила отдельную премьеру на YouTube-канале Fortnite.

Стоит отметить, что подобный игровой режим уже есть в Call of Duty: Warzone — он называется Resurgence.
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Источник:
Fortnite
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