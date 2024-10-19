Выявлена неожиданная польза от компьютерных игр — они делают людей умнее, выносливее и успешнее

Учёные из Западного университета в Канаде исследовали влияние компьютерных игр на здоровье и пришли к неожиданным выводам. Выяснилось, что такие игры полезны для душевного здоровья.
По словам профессора Эдриана Оуэна, люди, которые играют в одну и ту же игру от 5 часов в неделю или более, когнитивно соответствуют людям, которые младше их на 13,7 года и не играют. Те, что играют реже и в разные игры, показывают такие же умственные способности, как у полностью игнорирующих гейминг людей младше на 5,2 года.
В исследовании приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 87 лет. Им предлагалось ответить на вопросы об их здоровье, образе жизни, уровне образования и статусе занятости, после чего они проходили тестирование по различным аспектам когнитивного развития.
Учёных удивило, что видеоигры приносят пользу мозгам, ведь обычно считается, что гейминг — довольно тупое занятие. Но нет, геймерам приходится молниеносно принимать решения, выбирая оптимальный вариант из нескольких возможных, и брать на себя ответственность за свои действия. Погружаясь в игру, они испытывают огромный спектр эмоций, от крайне негативных, до крайне позитивных, что способствует выбросу гормонов и тренировке мозга к действиям в экстремальных ситуациях.
Учёные пришли к выводу, что компьютерные игры хорошо развивают умственную активность и замедляют старение мозга. Их исследование также подтвердило то, насколько важно заниматься спортом: те, кто ведут физически активный образ жизни, в два раза реже сталкиваются с депрессивным состоянием и в полтора раза реже страдают от повышенной тревожности. Исследователи считают, что для профилактики здоровья следует чередовать различные виды активности — как игры перед монитором или телевизором, так и спортивные занятия в тренажёрном зале или на свежем воздухе. Первое укрепляет ум, второе делает тело более выносливым, а в сочетании всё это делает человека здоровым и счастливым.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым